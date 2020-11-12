https://ria.ru/20201112/sr-1584361283.html
Партия без ядра: эксперты обсудили перспективы "Справедливой России"
Партия без ядра: эксперты обсудили перспективы "Справедливой России"
При наличии идеологического рывка и обновлении лидеров "первого эшелона" у партии "Справедливая Россия" есть возможность расширения электоральной базы и... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T19:14
2020-11-12T19:14
2020-11-12T20:23
михаил мамонов
константин бондаренко
олег матвейчев
вциом
справедливая россия
политика
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости При наличии идеологического рывка и обновлении лидеров "первого эшелона" у партии "Справедливая Россия" есть возможность расширения электоральной базы и повторения успеха 2011 года на предстоящих в будущем году выборах в Государственную Думу РФ, однако существуют и другие проблемы, с которыми ей нужно справляться. К такому выводу пришли эксперты онлайн-конференции ""Справедливая Россия": в поисках нового политического лица", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, ссылаясь на проведенные в ноябре исследования, отметил, что в среднем от 5-6% россиян готовы проголосовать за "Справедливую Россию", однако, по его словам, ряд косвенных факторов свидетельствуют об ухудшении отношения к ней граждан.Согласно опросу, основными факторами, влияющими на ухудшение позиций СР, являются низкий резонанс, слабое лидерское предложение, формальность оппозиционного статуса, близость в большей степени к власти, чем к народу. В процессе исследования 96% респондентов не смогли назвать какие-то достижения партии.Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в свою очередь отметил, что партия имеет хорошую перспективу на преодоление 5–6% электорального барьера."Рост протестного электората в условиях не самой высокой конкуренции на левом фланге может существенно помочь СР не только преодолеть 5%-ный барьер на выборах, но даже усилить свои позиции. Это связано с тем, что у нас социальная повестка на сегодняшний день пользуется особым спросом", – заявил Бондаренко.По мнению профессора Финансового университета при Правительстве России Олега Матвейчева, приведенные данные рейтинга "Справедливой России" должны были быть хуже, так как партия находится в глубочайшем системном кризисе."Отсутствие системной идеологии, новых инициатив, харизматичного лидера, невыполнение обещаний и договоренностей, кадровый и финансовый голод, отсутствие работы с молодежью привели к тому, что партия провисла в настоящем и не нацелена на будущее", – добавил он.
https://ria.ru/20201107/maski-1583521767.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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михаил мамонов, константин бондаренко, олег матвейчев, вциом, справедливая россия, политика
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости При наличии идеологического рывка и обновлении лидеров "первого эшелона" у партии "Справедливая Россия" есть возможность расширения электоральной базы и повторения успеха 2011 года на предстоящих в будущем году выборах в Государственную Думу РФ, однако существуют и другие проблемы, с которыми ей нужно справляться. К такому выводу пришли эксперты онлайн-конференции ""Справедливая Россия": в поисках нового политического лица", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, ссылаясь на проведенные в ноябре исследования, отметил, что в среднем от 5-6% россиян готовы проголосовать за "Справедливую Россию", однако, по его словам, ряд косвенных факторов свидетельствуют об ухудшении отношения к ней граждан.
"Один из ключевых показателей в этом отношении – допустимое голосование. За последние два года о допустимости голосования заявляют 38–39% россиян. Более 50% опрошенных заявляют, что не допускают голосования за СР. Абсолютно верное замечание в отношении этой партии будет то, что эта партия без ядра", – заявил Мамонов.
Согласно опросу, основными факторами, влияющими на ухудшение позиций СР, являются низкий резонанс, слабое лидерское предложение, формальность оппозиционного статуса, близость в большей степени к власти, чем к народу. В процессе исследования 96% респондентов не смогли назвать какие-то достижения партии.
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в свою очередь отметил, что партия имеет хорошую перспективу на преодоление 5–6% электорального барьера.
"Рост протестного электората в условиях не самой высокой конкуренции на левом фланге может существенно помочь СР не только преодолеть 5%-ный барьер на выборах, но даже усилить свои позиции. Это связано с тем, что у нас социальная повестка на сегодняшний день пользуется особым спросом", – заявил Бондаренко.
По мнению профессора Финансового университета при Правительстве России Олега Матвейчева, приведенные данные рейтинга "Справедливой России" должны были быть хуже, так как партия находится в глубочайшем системном кризисе.
"Отсутствие системной идеологии, новых инициатив, харизматичного лидера, невыполнение обещаний и договоренностей, кадровый и финансовый голод, отсутствие работы с молодежью привели к тому, что партия провисла в настоящем и не нацелена на будущее", – добавил он.