https://ria.ru/20201112/sr-1584361283.html

Партия без ядра: эксперты обсудили перспективы "Справедливой России"

Партия без ядра: эксперты обсудили перспективы "Справедливой России"

При наличии идеологического рывка и обновлении лидеров "первого эшелона" у партии "Справедливая Россия" есть возможность расширения электоральной базы и... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T19:14

2020-11-12T19:14

2020-11-12T20:23

михаил мамонов

константин бондаренко

олег матвейчев

вциом

справедливая россия

политика

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости При наличии идеологического рывка и обновлении лидеров "первого эшелона" у партии "Справедливая Россия" есть возможность расширения электоральной базы и повторения успеха 2011 года на предстоящих в будущем году выборах в Государственную Думу РФ, однако существуют и другие проблемы, с которыми ей нужно справляться. К такому выводу пришли эксперты онлайн-конференции ""Справедливая Россия": в поисках нового политического лица", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, ссылаясь на проведенные в ноябре исследования, отметил, что в среднем от 5-6% россиян готовы проголосовать за "Справедливую Россию", однако, по его словам, ряд косвенных факторов свидетельствуют об ухудшении отношения к ней граждан.Согласно опросу, основными факторами, влияющими на ухудшение позиций СР, являются низкий резонанс, слабое лидерское предложение, формальность оппозиционного статуса, близость в большей степени к власти, чем к народу. В процессе исследования 96% респондентов не смогли назвать какие-то достижения партии.Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в свою очередь отметил, что партия имеет хорошую перспективу на преодоление 5–6% электорального барьера."Рост протестного электората в условиях не самой высокой конкуренции на левом фланге может существенно помочь СР не только преодолеть 5%-ный барьер на выборах, но даже усилить свои позиции. Это связано с тем, что у нас социальная повестка на сегодняшний день пользуется особым спросом", – заявил Бондаренко.По мнению профессора Финансового университета при Правительстве России Олега Матвейчева, приведенные данные рейтинга "Справедливой России" должны были быть хуже, так как партия находится в глубочайшем системном кризисе."Отсутствие системной идеологии, новых инициатив, харизматичного лидера, невыполнение обещаний и договоренностей, кадровый и финансовый голод, отсутствие работы с молодежью привели к тому, что партия провисла в настоящем и не нацелена на будущее", – добавил он.

https://ria.ru/20201107/maski-1583521767.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мамонов, константин бондаренко, олег матвейчев, вциом, справедливая россия, политика