https://ria.ru/20201112/protivostoyanie-1584284763.html

Германия стала лидером в противостоянии с Россией в Европе, заявил Лавров

Германия стала лидером в противостоянии с Россией в Европе, заявил Лавров

Германия взяла на себя роль лидера в противостоянии с Россией в Европе, Москва этим обеспокоена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:05

2020-11-12T14:05

2020-11-12T14:19

госпитализация алексея навального

алексей навальный

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

германия

европа

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Германия взяла на себя роль лидера в противостоянии с Россией в Европе, Москва этим обеспокоена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.ЕС ввел ранее в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, россиянам запретили въезд на территорию союза. Лавров ранее заявил, что Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС в связи с делом Навального.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.

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https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, европа, в мире