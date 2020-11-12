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Германия стала лидером в противостоянии с Россией в Европе, заявил Лавров
Германия стала лидером в противостоянии с Россией в Европе, заявил Лавров
Германия взяла на себя роль лидера в противостоянии с Россией в Европе, Москва этим обеспокоена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:05
2020-11-12T14:19
госпитализация алексея навального
алексей навальный
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
германия
европа
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Германия взяла на себя роль лидера в противостоянии с Россией в Европе, Москва этим обеспокоена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.ЕС ввел ранее в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, россиянам запретили въезд на территорию союза. Лавров ранее заявил, что Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС в связи с делом Навального.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, европа, в мире

Германия стала лидером в противостоянии с Россией в Европе, заявил Лавров

14:05 12.11.2020 (обновлено: 14:19 12.11.2020)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Германия взяла на себя роль лидера в противостоянии с Россией в Европе, Москва этим обеспокоена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я сказал (министру иностранных дел ФРГ) Хайко Маасу, я могу это повторить, потому что, думаю, это уже ни для кого не секрет, что мы видим, как Германия взяла на себя роль лидера нового обострения в отношениях с Российской Федерацией. Нас это тревожит, в том числе и с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играет в Европе", - сказал Лавров в ходе онлайн-пресс-конференции.

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ЕС ввел ранее в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, россиянам запретили въезд на территорию союза. Лавров ранее заявил, что Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС в связи с делом Навального.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
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В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ГерманияЕвропаВ мире
 
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