В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Суд в Ереване освободил представителя верховного органа партии "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна, задержанного накануне за организацию акции протеста, участники которой требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщила журналистам адвокат освобожденного Лусине Саакян.
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест. Были задержаны десять оппозиционных лидеров, в том числе глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.
"Суд признал неправомочным решение следственного органа о задержании. Но Сагателян и Ванецян (освобождены ранее в четверг – ред.) вновь вызваны в Специальную следственную служу. О причинах вызова мы не знаем", - сказала Саакян.
Сагателян и Ванецян подозреваются в организации и проведении собрания с нарушением установленного законом порядка и нарушении ограничений при военном положении, приведшим к тяжким последствиям. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пять лет лишения свободы.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.