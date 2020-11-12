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Баку рассказал, когда предоставит данные по потерям в Карабахе
Баку рассказал, когда предоставит данные по потерям в Карабахе
Баку объявит официальные цифры по потерям в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, когда данные подсчитают, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:11
2020-11-12T16:11
2020-11-12T16:11
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Баку объявит официальные цифры по потерям в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, когда данные подсчитают, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
нагорный карабах
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире