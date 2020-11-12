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Ленинградская область
https://ria.ru/20201112/podderzhka-1584323407.html
Услугами Центра поддержки экспорта воспользовались 202 МСП Ленобласти
Услугами Центра поддержки экспорта воспользовались 202 МСП Ленобласти
Объем поддержанного экспорта в Ленинградской области за девять месяцев 2020 года составил более 30 миллионов долларов, что на 10 миллионов долларов больше... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:46
2020-11-12T16:46
ленинградская область
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Объем поддержанного экспорта в Ленинградской области за девять месяцев 2020 года составил более 30 миллионов долларов, что на 10 миллионов долларов больше аналогичного периода прошлого года, сообщил РИА Новости рассказал представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, услугами областного Центра поддержки экспорта с начала года воспользовались 202 малых и средних предприятия, всего были оказаны 498 услуг."Экспортные контракты заключили 52 предприятия области. При этом общий объем поддержанного экспорта за этот период составил 30,132 миллионов долларов США при плановом показателе в 14 миллионов долларов США", — отметил он.Он пояснил, что география поддержанного регионом экспорта насчитывает 19 стран, среди которых Белоруссия, Великобритания, Германия, Гонконг, Дания, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Сербия, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Швеция, Эстония."В основном предприятия выходили на международный рынок с продукцией лесопромышленного комплекса, АПК и химической отрасли. Самые крупные контракты с начала года были заключены на поставку пиломатериалов в Швейцарию и Китай, а также удобрений в Республику Того", — отметил собеседник агентства.Он напомнил, что задача по увеличению доли несырьевого экспорта поставлена майским указом президента России, отражена в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" и реализуется в Ленинградской области в рамках региональных проектов "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" и "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".
https://ria.ru/20201112/lenoblast-1584304881.html
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ленинградская область

Услугами Центра поддержки экспорта воспользовались 202 МСП Ленобласти

16:46 12.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПроцесс производства российских банкнот
Процесс производства российских банкнот - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Объем поддержанного экспорта в Ленинградской области за девять месяцев 2020 года составил более 30 миллионов долларов, что на 10 миллионов долларов больше аналогичного периода прошлого года, сообщил РИА Новости рассказал представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, услугами областного Центра поддержки экспорта с начала года воспользовались 202 малых и средних предприятия, всего были оказаны 498 услуг.
"Экспортные контракты заключили 52 предприятия области. При этом общий объем поддержанного экспорта за этот период составил 30,132 миллионов долларов США при плановом показателе в 14 миллионов долларов США", — отметил он.
Он пояснил, что география поддержанного регионом экспорта насчитывает 19 стран, среди которых Белоруссия, Великобритания, Германия, Гонконг, Дания, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Сербия, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Швеция, Эстония.
"В основном предприятия выходили на международный рынок с продукцией лесопромышленного комплекса, АПК и химической отрасли. Самые крупные контракты с начала года были заключены на поставку пиломатериалов в Швейцарию и Китай, а также удобрений в Республику Того", — отметил собеседник агентства.
Он напомнил, что задача по увеличению доли несырьевого экспорта поставлена майским указом президента России, отражена в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" и реализуется в Ленинградской области в рамках региональных проектов "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" и "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".
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