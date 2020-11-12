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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/pashinyan-1584283934.html
Пашинян объяснил, почему подписал соглашение по Карабаху
Пашинян объяснил, почему подписал соглашение по Карабаху
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в видеообращении к соотечественникам, что подписал трехстороннее соглашение по прекращению огня в Карабахе из-за отсутствия РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:01
2020-11-12T14:01
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в видеообращении к соотечественникам, что подписал трехстороннее соглашение по прекращению огня в Карабахе из-за отсутствия боеспособных сил в тылу, которые могли бы повлиять на ситуацию.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
нагорный карабах
азербайджан
армения
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никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Пашинян объяснил, почему подписал соглашение по Карабаху

14:01 12.11.2020
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в видеообращении к соотечественникам, что подписал трехстороннее соглашение по прекращению огня в Карабахе из-за отсутствия боеспособных сил в тылу, которые могли бы повлиять на ситуацию.

"В тылу не было таких боеспособных сил, которые реально могли бы повлиять на ситуацию, и, следовательно, пришло время командующего во имя этих военнослужащих поставить под угрозу собственную жизнь - как в физическом, так и политическом смыслах. Наступило время Родины пойти на самопожертвование во имя военнослужащих, ничего не пожалевших ради отчизны, и подписать этот документ именно с этим осознанием", - отметил премьер.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Реакция жителей Азербайджана и Армении на соглашение по Карабаху
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
1 из 14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

Мужчина радуется прекращению огня в Нагорном Карабахе
2 из 14

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
3 из 14

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабах
4 из 14

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
5 из 14

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
6 из 14

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
7 из 14

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
8 из 14

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

Участники акции протеста в одном из залов в здании правительства в Ереване
9 из 14

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

Участники акции протеста в здании парламента Армении в Ереване
10 из 14

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

Участники акции протеста в одном из залов парламента Армении в Ереване
11 из 14

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереван
12 из 14

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
13 из 14

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

Участники акции протеста у здания парламента Армении в Ереване
14 из 14

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 14

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 14

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 14

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 14

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 14

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 14

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
8 из 14

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 14

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
11 из 14

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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