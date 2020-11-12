https://ria.ru/20201112/pashinyan-1584283934.html

Пашинян объяснил, почему подписал соглашение по Карабаху

Пашинян объяснил, почему подписал соглашение по Карабаху

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в видеообращении к соотечественникам, что подписал трехстороннее соглашение по прекращению огня в Карабахе из-за отсутствия РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:01

2020-11-12T14:01

2020-11-12T14:01

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в видеообращении к соотечественникам, что подписал трехстороннее соглашение по прекращению огня в Карабахе из-за отсутствия боеспособных сил в тылу, которые могли бы повлиять на ситуацию.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире