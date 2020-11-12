https://ria.ru/20201112/nebenzya-1584223534.html

Россия может задуматься о выходе из ОЗХО, заявил Небензя

Россия может задуматься о выходе из ОЗХО, заявил Небензя

Россия может задуматься о том, чтобы выйти из Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель страны при ООН... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T09:45

2020-11-12T09:45

2020-11-12T10:12

василий небензя

москва

сирия

оон

дамаск (город)

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя — РИА Новости. Россия может задуматься о том, чтобы выйти из Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя.В качестве наиболее яркого примера предвзятого отношения ОЗХО он привел ситуацию с обвинениями в адрес властей Сирии в применении химического оружия, которые в Москве и Дамаске считают бездоказательными. Примерно в ту же схему ("вердикт без доказательств") укладываются инциденты с Сергеем Скрипалем и Алексеем Навальным, добавил он.При этом Небензя подчеркнул, что Россия в целом считает ОЗХО важной организацией, хоть она и теряет свой авторитет."Надо, наверное, разделять организацию стран-членов от техсекретариата, который является исполнительным органом <...>. Мы же не говорим о том, что сама ОЗХО не нужна или не важна. Это важнейший инструмент, который занимается предотвращением производства и применения химического оружия. И она сделала немало в этой области, она стала лауреатом Нобелевской премии", — напомнил постпред.Удар по ДумеВ апреле 2018 года Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Коалиция настаивала, что при этом пострадало гражданское население.В качестве доказательств организация "Белые каски" использовала кадры, где запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.Через неделю США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским объектам, не дождавшись выводов ОЗХО.Дамаск и Москва резко осудили этот шаг. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Башара Асада — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.Кроме того, Россия неоднократно настаивала, что многие сюжеты "Белых касок" — инсценировка.

https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584219600.html

https://ria.ru/20201006/ozkho-1578338999.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий небензя, москва, сирия, оон, дамаск (город), в мире