https://ria.ru/20201112/nebenzya-1584223534.html
Россия может задуматься о выходе из ОЗХО, заявил Небензя
Россия может задуматься о выходе из ОЗХО, заявил Небензя
Россия может задуматься о том, чтобы выйти из Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель страны при ООН... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T09:45
2020-11-12T09:45
2020-11-12T10:12
василий небензя
москва
сирия
оон
дамаск (город)
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя — РИА Новости. Россия может задуматься о том, чтобы выйти из Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя.В качестве наиболее яркого примера предвзятого отношения ОЗХО он привел ситуацию с обвинениями в адрес властей Сирии в применении химического оружия, которые в Москве и Дамаске считают бездоказательными. Примерно в ту же схему ("вердикт без доказательств") укладываются инциденты с Сергеем Скрипалем и Алексеем Навальным, добавил он.При этом Небензя подчеркнул, что Россия в целом считает ОЗХО важной организацией, хоть она и теряет свой авторитет."Надо, наверное, разделять организацию стран-членов от техсекретариата, который является исполнительным органом <...>. Мы же не говорим о том, что сама ОЗХО не нужна или не важна. Это важнейший инструмент, который занимается предотвращением производства и применения химического оружия. И она сделала немало в этой области, она стала лауреатом Нобелевской премии", — напомнил постпред.Удар по ДумеВ апреле 2018 года Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Коалиция настаивала, что при этом пострадало гражданское население.В качестве доказательств организация "Белые каски" использовала кадры, где запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.Через неделю США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским объектам, не дождавшись выводов ОЗХО.Дамаск и Москва резко осудили этот шаг. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Башара Асада — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.Кроме того, Россия неоднократно настаивала, что многие сюжеты "Белых касок" — инсценировка.
https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584219600.html
https://ria.ru/20201006/ozkho-1578338999.html
москва
сирия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий небензя, москва, сирия, оон, дамаск (город), в мире
НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя — РИА Новости.
Россия может задуматься о том, чтобы выйти из Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя
.
"Представьте, выйдем мы из ОЗХО и нам скажут: "Что и требовалось доказать". Но если она совсем потеряет всякий авторитет и станет просто местом для штамповки решений по неугодным режимам, наверное, об этом можно будет подумать. Но мы не делаем таких резких движений — о выходе оттуда… И другим не рекомендуем", — пояснил дипломат.
В качестве наиболее яркого примера предвзятого отношения ОЗХО он привел ситуацию с обвинениями в адрес властей Сирии
в применении химического оружия, которые в Москве
и Дамаске
считают бездоказательными. Примерно в ту же схему ("вердикт без доказательств") укладываются инциденты с Сергеем Скрипалем
и Алексеем Навальным
, добавил он.
При этом Небензя подчеркнул, что Россия в целом считает ОЗХО важной организацией, хоть она и теряет свой авторитет.
"Надо, наверное, разделять организацию стран-членов от техсекретариата, который является исполнительным органом <...>. Мы же не говорим о том, что сама ОЗХО не нужна или не важна. Это важнейший инструмент, который занимается предотвращением производства и применения химического оружия. И она сделала немало в этой области, она стала лауреатом Нобелевской премии", — напомнил постпред.
Удар по Думе
В апреле 2018 года Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Коалиция настаивала, что при этом пострадало гражданское население.
В качестве доказательств организация "Белые каски" использовала кадры, где запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
Через неделю США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским объектам, не дождавшись выводов ОЗХО.
Дамаск и Москва резко осудили этот шаг. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Башара Асада — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Кроме того, Россия неоднократно настаивала, что многие сюжеты "Белых касок" — инсценировка.