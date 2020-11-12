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https://ria.ru/20201112/nebenzya-1584223534.html
Россия может задуматься о выходе из ОЗХО, заявил Небензя
Россия может задуматься о выходе из ОЗХО, заявил Небензя
Россия может задуматься о том, чтобы выйти из Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель страны при ООН... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T09:45
2020-11-12T10:12
василий небензя
москва
сирия
оон
дамаск (город)
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя — РИА Новости. Россия может задуматься о том, чтобы выйти из Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя.В качестве наиболее яркого примера предвзятого отношения ОЗХО он привел ситуацию с обвинениями в адрес властей Сирии в применении химического оружия, которые в Москве и Дамаске считают бездоказательными. Примерно в ту же схему ("вердикт без доказательств") укладываются инциденты с Сергеем Скрипалем и Алексеем Навальным, добавил он.При этом Небензя подчеркнул, что Россия в целом считает ОЗХО важной организацией, хоть она и теряет свой авторитет."Надо, наверное, разделять организацию стран-членов от техсекретариата, который является исполнительным органом &lt;...&gt;. Мы же не говорим о том, что сама ОЗХО не нужна или не важна. Это важнейший инструмент, который занимается предотвращением производства и применения химического оружия. И она сделала немало в этой области, она стала лауреатом Нобелевской премии", — напомнил постпред.Удар по ДумеВ апреле 2018 года Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Коалиция настаивала, что при этом пострадало гражданское население.В качестве доказательств организация "Белые каски" использовала кадры, где запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.Через неделю США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским объектам, не дождавшись выводов ОЗХО.Дамаск и Москва резко осудили этот шаг. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Башара Асада — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.Кроме того, Россия неоднократно настаивала, что многие сюжеты "Белых касок" — инсценировка.
https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584219600.html
https://ria.ru/20201006/ozkho-1578338999.html
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василий небензя, москва, сирия, оон, дамаск (город), в мире

Россия может задуматься о выходе из ОЗХО, заявил Небензя

09:45 12.11.2020 (обновлено: 10:12 12.11.2020)
 
© AP Photo / Peter DejongЗдание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© AP Photo / Peter Dejong
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя — РИА Новости. Россия может задуматься о том, чтобы выйти из Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя.

"Представьте, выйдем мы из ОЗХО и нам скажут: "Что и требовалось доказать". Но если она совсем потеряет всякий авторитет и станет просто местом для штамповки решений по неугодным режимам, наверное, об этом можно будет подумать. Но мы не делаем таких резких движений — о выходе оттуда… И другим не рекомендуем", — пояснил дипломат.

В качестве наиболее яркого примера предвзятого отношения ОЗХО он привел ситуацию с обвинениями в адрес властей Сирии в применении химического оружия, которые в Москве и Дамаске считают бездоказательными. Примерно в ту же схему ("вердикт без доказательств") укладываются инциденты с Сергеем Скрипалем и Алексеем Навальным, добавил он.
При этом Небензя подчеркнул, что Россия в целом считает ОЗХО важной организацией, хоть она и теряет свой авторитет.
"Надо, наверное, разделять организацию стран-членов от техсекретариата, который является исполнительным органом <...>. Мы же не говорим о том, что сама ОЗХО не нужна или не важна. Это важнейший инструмент, который занимается предотвращением производства и применения химического оружия. И она сделала немало в этой области, она стала лауреатом Нобелевской премии", — напомнил постпред.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Небензя оценил ситуацию с отказом ОЗХО предоставить данные по Навальному

Удар по Думе

В апреле 2018 года Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Коалиция настаивала, что при этом пострадало гражданское население.
В качестве доказательств организация "Белые каски" использовала кадры, где запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
Через неделю США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским объектам, не дождавшись выводов ОЗХО.
Дамаск и Москва резко осудили этот шаг. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Башара Асада — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Кроме того, Россия неоднократно настаивала, что многие сюжеты "Белых касок" — инсценировка.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 05:17
Запад испугался "разоблачений" экс-главы ОЗХО, заявил Небензя
 
Василий НебензяМоскваСирияООНДамаск (город)В мире
 
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