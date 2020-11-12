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https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584284875.html
Лавров предположил, как отравляющие вещества попали в организм Навального
Лавров предположил, как отравляющие вещества попали в организм Навального
Глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что отравляющие вещества могли попасть в организм Алексея Навального либо уже в Германии, либо во время его... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:06
2020-11-12T16:05
госпитализация алексея навального
россия
сергей лавров
алексей навальный
германия
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что отравляющие вещества могли попасть в организм Алексея Навального либо уже в Германии, либо во время его транспортировки.Он напомнил, что Навального незамедлительно отправили из России в берлинскую клинику Charite. И там, как и в омской больнице, в его организме не нашли боевых отравляющих веществ, обнаружили их уже в клинике бундесвера."У нас есть основания полагать, что все, что с ним произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику Charite", — заявил российский министр на пресс-конференции.Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в немецкую клинику Charite, поскольку на этом настаивали родственники. Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.Власти Германии заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва попросила предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но подробного ответа так и не получила.При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.ОЗХО по запросу Берлина провела свое исследование, по результатам которого заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20201106/oppozitsiya-1583317225.html
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госпитализация алексея навального, россия, сергей лавров, алексей навальный, германия, происшествия

Лавров предположил, как отравляющие вещества попали в организм Навального

14:06 12.11.2020 (обновлено: 16:05 12.11.2020)
 
© AP Photo / Markus SchreiberЭкипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что отравляющие вещества могли попасть в организм Алексея Навального либо уже в Германии, либо во время его транспортировки.
Он напомнил, что Навального незамедлительно отправили из России в берлинскую клинику Charite. И там, как и в омской больнице, в его организме не нашли боевых отравляющих веществ, обнаружили их уже в клинике бундесвера.
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"У нас есть основания полагать, что все, что с ним произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику Charite", — заявил российский министр на пресс-конференции.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.
Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в немецкую клинику Charite, поскольку на этом настаивали родственники. Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.
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Власти Германии заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва попросила предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но подробного ответа так и не получила.
При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
ОЗХО по запросу Берлина провела свое исследование, по результатам которого заявила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияСергей ЛавровАлексей НавальныйГерманияПроисшествия
 
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