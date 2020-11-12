На митинге в Ереване задержали более 60 человек
18:24 12.11.2020 (обновлено: 20:58 12.11.2020)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкШествие участников митинга оппозиции к зданию Службы национальной безопасности Армении в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 12 ноя — РИА Новости. Свыше 60 человек доставлены в четверг в отделения полиции в Ереване с митинга оппозиции, который прошел днем на площади Свободы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правоохранительного ведомства.
"В полицейские отделения доставлены 62 человека", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что протестующие задержаны в рамках возбужденного уголовного дела.
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест. Задержаны десять оппозиционных лидеров, в том числе глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом России Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, можно переходить к политическим вопросам.