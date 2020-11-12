https://ria.ru/20201112/miting-1584349455.html

На митинге в Ереване задержали более 60 человек

На митинге в Ереване задержали более 60 человек

Свыше 60 человек доставлены в четверг в отделения полиции в Ереване с митинга оппозиции, который прошел днем на площади Свободы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T18:24

2020-11-12T18:24

2020-11-12T20:58

никол пашинян

эдуард шармазанов

гагик царукян

процветающая армения

армения

беспорядки в ереване

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 12 ноя — РИА Новости. Свыше 60 человек доставлены в четверг в отделения полиции в Ереване с митинга оппозиции, который прошел днем на площади Свободы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правоохранительного ведомства.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест. Задержаны десять оппозиционных лидеров, в том числе глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом России Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, можно переходить к политическим вопросам.

армения

ереван

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Протесты в Ереване: толпа митингующих вернулась на площадь у театра оперы Толпа протестующих в Ереване вечером вернулась к зданию театра оперы. Жители требуют отставки Пашиняна. 2020-11-12T18:24 true PT0M26S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, эдуард шармазанов, гагик царукян, процветающая армения, армения, беспорядки в ереване, ереван, в мире