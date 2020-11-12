https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584278967.html

Ротация миротворцев в Карабахе будет проходить не реже двух раз в год

Ротация миротворцев в Карабахе будет проходить не реже двух раз в год

Ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:36

2020-11-12T13:36

2020-11-12T13:39

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что указ "О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе" вступает в силу со дня его подписания, 10 ноября.Группировка российских миротворческих сил в Карабахе составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

россия

нагорный карабах

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, владимир путин, в мире