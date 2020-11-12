https://ria.ru/20201112/mid-posol-1584393148.html

МИД жестко ответил на заявление посла Азербайджана о сбитом Ми-24

МИД жестко ответил на заявление посла Азербайджана о сбитом Ми-24

Москва ожидает скорейшей реализации заверений Ильхама Алиева о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета Ми-24, заявили в МИД,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T23:59

2020-11-12T23:59

2020-11-12T23:59

никол пашинян

полад бюльбюль оглы

ми-24

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Москва ожидает скорейшей реализации заверений Ильхама Алиева о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета Ми-24, заявили в МИД, комментируя слова посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы.Как подчеркнули на Смоленской площади, Москва исходит из того, что официальный Баку больше не будет позволять себе "двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом".Ранее в четверг посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", комментируя уничтожение российского Ми-24, заявил, что "на войне как на войне — всякое может быть".Дипломат подчеркнул, что комиссия еще работает, выводов пока нет.По его словам, вертолет летел на небольшой высоте в вечернее время суток, поэтому не попал на радары.Вертолет Ми-24, несший службу на российской военной базе в Армении, был сбит 9 ноября в воздушном пространстве над территорией республики вне зоны боевых действий. Погибли командир экипажа майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин.Еще один член экипажа, штурман, получил травмы средней тяжести.Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет. Баку принес извинения и выразил готовность выплатить компенсации.Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале военных действий. Армения ввела военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение.Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.Согласно документу, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении.

https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584371737.html

https://ria.ru/20201112/uregulirovanie-1584374238.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

москва

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, полад бюльбюль оглы, ми-24, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире