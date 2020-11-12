Посол Азербайджана рассказал о новой расстановке сил на Южном Кавказе
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в РФ, композитор Полад Бюльбюль-оглы
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Присутствие Турции на Южном Кавказе никого не должно пугать, в регине сложилась такая геополитическая конфигурация - Азербайджан, Турция, Россия, Иран, заявил азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы.
"Турция - это братская страна, стратегический союзник Азербайджана. Сегодня на Южном Кавказе складывается новая геополитическая ситуация. Турция де-факто участвует в этом процессе", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Посмотрите, как складывается ситуация. Иран поддержал территориальную целостность Азербайджана. На Южном Кавказе - Россия, Турция, Иран, Азербайджан. Это уже конфигурация, которая есть на сегодняшний день. Поэтому присутствие Турции никого не должно пугать", - заявил дипломат.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.