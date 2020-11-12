https://ria.ru/20201112/kavkaz-1584306641.html

Посол Азербайджана рассказал о новой расстановке сил на Южном Кавказе

Посол Азербайджана рассказал о новой расстановке сил на Южном Кавказе

Присутствие Турции на Южном Кавказе никого не должно пугать, в регине сложилась такая геополитическая конфигурация - Азербайджан, Турция, Россия, Иран, заявил... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:50

2020-11-12T15:50

2020-11-12T15:50

ситуация в нагорном карабахе

россия

полад бюльбюль оглы

нагорный карабах

турция

иран

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Присутствие Турции на Южном Кавказе никого не должно пугать, в регине сложилась такая геополитическая конфигурация - Азербайджан, Турция, Россия, Иран, заявил азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы."Турция - это братская страна, стратегический союзник Азербайджана. Сегодня на Южном Кавказе складывается новая геополитическая ситуация. Турция де-факто участвует в этом процессе", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Посмотрите, как складывается ситуация. Иран поддержал территориальную целостность Азербайджана. На Южном Кавказе - Россия, Турция, Иран, Азербайджан. Это уже конфигурация, которая есть на сегодняшний день. Поэтому присутствие Турции никого не должно пугать", - заявил дипломат.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

https://ria.ru/20201111/karabakh-1584180304.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

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нагорный карабах

турция

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армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, полад бюльбюль оглы, нагорный карабах, турция, иран, азербайджан, армения, в мире