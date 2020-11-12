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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/karabakh-1584392580.html
ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
Евросоюз намерен содействовать мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха и готов оказать гуманитарную помощь пострадавшему населению, заявил... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T23:51
2020-11-12T23:51
ситуация в нагорном карабахе
жозеп боррель
нагорный карабах
евросоюз
азербайджан
армения
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Евросоюз намерен содействовать мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха и готов оказать гуманитарную помощь пострадавшему населению, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам телефонных переговоров с главами МИД Армении и Азербайджана."Верховный представитель выразил надежду, что прекращение боевых действий позволит работать над прочным мирным урегулированием конфликта и предотвратит дальнейшие страдания. Он подчеркнул, что ЕС готов предоставить гуманитарную помощь гражданскому населению, пострадавшему в результате конфликта", - говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.По его данным, ЕС уже выделил миллион евро на оказание срочной помощи.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
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жозеп боррель, нагорный карабах, евросоюз, азербайджан, армения, в мире

ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте

23:51 12.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖенщина у разрушенного дома в городе Гянджа
Женщина у разрушенного дома в городе Гянджа - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Евросоюз намерен содействовать мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха и готов оказать гуманитарную помощь пострадавшему населению, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам телефонных переговоров с главами МИД Армении и Азербайджана.
"Верховный представитель выразил надежду, что прекращение боевых действий позволит работать над прочным мирным урегулированием конфликта и предотвратит дальнейшие страдания. Он подчеркнул, что ЕС готов предоставить гуманитарную помощь гражданскому населению, пострадавшему в результате конфликта", - говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
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10 ноября, 18:30Ситуация в Нагорном Карабахе
Мир для Нагорного Карабаха: кто за что боролся
По его данным, ЕС уже выделил миллион евро на оказание срочной помощи.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Ситуация в Нагорном КарабахеЖозеп БоррельНагорный КарабахЕвросоюзАзербайджанАрменияВ мире
 
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