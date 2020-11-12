https://ria.ru/20201112/karabakh-1584300712.html

Азербайджан считает конфликт в Карабахе урегулированным

Азербайджан считает конфликт в Карабахе урегулированным

Баку считает конфликт в Нагорном Карабахе урегулированным, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы на пресс-конференции, организованной МИА "Россия... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:24

2020-11-12T15:24

2020-11-12T15:31

никол пашинян

полад бюльбюль оглы

ильхам алиев

армения

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баку

азербайджан

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Баку считает конфликт в Нагорном Карабахе урегулированным, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня"."Я считаю, что да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос."Другое дело, что, конечно, понадобится время, конечно, понадобится еще очень много усилий - не надо самих себя обманывать, что это все буквально через месяц-два встанет на свои места. Это длительный процесс - в какой-то степени, может быть, и болезненный процесс - но путь один, другого пути нет. Это путь к миру, благополучию и процветанию", - отметил дипломат.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

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баку

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, полад бюльбюль оглы, ильхам алиев, армения, баку, азербайджан, в мире