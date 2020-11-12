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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/karabakh-1584280870.html
Пашинян заявил о "весомых доводах" для международного признания Карабаха
Пашинян заявил о "весомых доводах" для международного признания Карабаха
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас для международного признания Карабаха есть "более весомые доводы", при этом не уточнив, какие именно. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:47
2020-11-12T13:47
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас для международного признания Карабаха есть "более весомые доводы", при этом не уточнив, какие именно."Принципиально важное значение имеет окончательное решение вопроса о статусе Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.)… Международное признание Республики Арцах становится абсолютным приоритетом. Причем для международного признания сейчас есть более весомые доводы", - отметил Пашинян в видеообращении к соотечественникам.Какие именно доводы, армянский премьер не уточнил.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201112/okruzhenie-1584271632.html
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баку
азербайджан
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никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире

Пашинян заявил о "весомых доводах" для международного признания Карабаха

13:47 12.11.2020
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас для международного признания Карабаха есть "более весомые доводы", при этом не уточнив, какие именно.
"Принципиально важное значение имеет окончательное решение вопроса о статусе Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.)… Международное признание Республики Арцах становится абсолютным приоритетом. Причем для международного признания сейчас есть более весомые доводы", - отметил Пашинян в видеообращении к соотечественникам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 13:10Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян рассказал, что 20 тысячам карабахских военных грозило окружение
Какие именно доводы, армянский премьер не уточнил.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 19:28Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян заявил, что Ереван вовремя остановился в карабахском конфликте
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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