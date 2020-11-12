https://ria.ru/20201112/karabakh-1584278202.html

Лавров назвал общие задачи России и Турции в Карабахе

Лавров назвал общие задачи России и Турции в Карабахе

У России и Турции в Нагорном Карабахе есть общие задачи - по мониторингу, никаких двусмысленностей нет, и Анкара свои задачи понимает, сказал глава МИД РФ... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:33

2020-11-12T13:33

2020-11-12T13:45

никол пашинян

сергей лавров

москва

реджеп тайип эрдоган

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ситуация в нагорном карабахе

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анкара

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. У России и Турции в Нагорном Карабахе есть общие задачи - по мониторингу, никаких двусмысленностей нет, и Анкара свои задачи понимает, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас с Турцией есть общие задачи, как я уже сказал, - мониторить с азербайджанской стороны средствами технического контроля объективного ситуацию в районе миротворческой операции. Операция осуществляется исключительно силами контингента вооруженных сил Российской Федерации. Каких-либо двусмысленностей здесь не существует. Наши турецкие партнеры это прекрасно понимают", - сказал Лавров на онлайн-пресс-конференции..Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

https://ria.ru/20201112/karabakh-1584266952.html

https://ria.ru/20201112/lavrov-1584265245.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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