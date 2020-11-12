Лавров назвал отличие новых договоренностей по Карабаху от предыдущих
12:42 12.11.2020 (обновлено: 12:55 12.11.2020)
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Последние договоренности по Нагорному Карабаху, достигнутые при участии России, отличаются от предыдущих тем, что предполагают реальный механизм мониторинга ситуации в регионе, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Принципиально новое качество всем этим договоренностям было придано тогда, когда на уровне президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении за последнюю неделю шли интенсивнейшие переговоры. По несколько раз в сутки президент Путин с каждым из своих коллег общался, и главное внимание было сконцентрировано на том, чтобы согласовать миротворческую операцию. В итоге она была согласована, ее состав определен Российской Федерацией по просьбе Баку и Еревана", - сказал Лавров на онлайн-пресс-конференции.
Лавров подчеркнул, что нынешние договоренности по Карабаху принципиально отличаются от предыдущих тем, что тогда не был создан механизм мониторинга за прекращением огня.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.