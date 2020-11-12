https://ria.ru/20201112/karabakh-1584262379.html

Лавров назвал отличие новых договоренностей по Карабаху от предыдущих

Лавров назвал отличие новых договоренностей по Карабаху от предыдущих

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Последние договоренности по Нагорному Карабаху, достигнутые при участии России, отличаются от предыдущих тем, что предполагают... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:42

2020-11-12T12:42

2020-11-12T12:55

никол пашинян

реджеп тайип эрдоган

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

сергей лавров

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Последние договоренности по Нагорному Карабаху, достигнутые при участии России, отличаются от предыдущих тем, что предполагают реальный механизм мониторинга ситуации в регионе, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Лавров подчеркнул, что нынешние договоренности по Карабаху принципиально отличаются от предыдущих тем, что тогда не был создан механизм мониторинга за прекращением огня.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, реджеп тайип эрдоган, россия, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире