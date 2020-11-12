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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/karabakh-1584259231.html
Лавров рассказал о работе мониторингового центра по Карабаху
Лавров рассказал о работе мониторингового центра по Карабаху
Мониторинговый центр России и Турции по нагорному Карабаху будет работать в дистанционном режиме с использованием беспилотников, рассказал глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:35
2020-11-12T12:43
никол пашинян
москва
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
сергей лавров
нагорно-карабахская республика
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мониторинговый центр России и Турции по нагорному Карабаху будет работать в дистанционном режиме с использованием беспилотников, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства объективного контроля, включая беспилотники и прочие технологии, которые позволяют определять ситуацию на земле в Карабахе, прежде всего на линии соприкосновения, и определять, какая из сторон соблюдает, а какая может нарушать условия прекращения огня и всех боевых действий", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583935513.html
москва
азербайджан
армения
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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никол пашинян, москва, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, нагорный карабах, сергей лавров, нагорно-карабахская республика, в мире

Лавров рассказал о работе мониторингового центра по Карабаху

12:35 12.11.2020 (обновлено: 12:43 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мониторинговый центр России и Турции по нагорному Карабаху будет работать в дистанционном режиме с использованием беспилотников, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства объективного контроля, включая беспилотники и прочие технологии, которые позволяют определять ситуацию на земле в Карабахе, прежде всего на линии соприкосновения, и определять, какая из сторон соблюдает, а какая может нарушать условия прекращения огня и всех боевых действий", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянМоскваРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияНагорный КарабахСергей ЛавровНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
 
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