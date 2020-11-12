https://ria.ru/20201112/karabakh-1584240203.html

Турция вновь заявила о своем участии в миротворческой миссии в Карабахе

Турция вновь заявила о своем участии в миротворческой миссии в Карабахе

В Турции, несмотря на опровержения, вновь заявляют, что турецкие ВС будут участвовать в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 12.11.2020

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2020-11-12T11:42

никол пашинян

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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. В Турции, несмотря на опровержения, вновь заявляют, что турецкие ВС будут участвовать в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".

https://ria.ru/20201111/karabakh-1584068722.html

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нагорный карабах

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, нагорный карабах, турция, в мире