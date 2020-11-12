Турция вновь заявила о своем участии в миротворческой миссии в Карабахе
11:28 12.11.2020 (обновлено: 11:42 12.11.2020)
АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. В Турции, несмотря на опровержения, вновь заявляют, что турецкие ВС будут участвовать в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
"Турция примет участие в процессе мониторинга и наблюдения за соблюдением договоренностей по Карабаху. Турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии", - цитирует главу турецкого минобороны Хулуси Акара агентство Anadolu.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".