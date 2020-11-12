https://ria.ru/20201112/karabakh-1584222710.html

Анкара ждет делегацию из Москвы для обсуждения соглашения по Карабаху

Анкара ждет делегацию из Москвы для обсуждения соглашения по Карабаху

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская делегация в пятницу прибудет в страну для обсуждения деталей соглашения о совместном наблюдательном... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T09:41

2020-11-12T09:41

2020-11-12T10:02

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 12 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская делегация в пятницу прибудет в страну для обсуждения деталей соглашения о совместном наблюдательном центре по Карабаху.Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара проинформирует Азербайджан о деталях встречи с российской делегацией по совместному центру по Карабаху."Завтра детально обсудим с российскими партнерами пункты, и, конечно же, после этого проинформируем Баку", - сказал Чавушоглу на брифинге в столице Азербайджана.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире