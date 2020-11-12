Анкара ждет делегацию из Москвы для обсуждения соглашения по Карабаху
09:41 12.11.2020 (обновлено: 10:02 12.11.2020)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
БАКУ, 12 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская делегация в пятницу прибудет в страну для обсуждения деталей соглашения о совместном наблюдательном центре по Карабаху.
"Мы ждем российскую делегацию уже завтра для обсуждения деталей соглашения", - сказал Чавушоглу на брифинге в Баку.
Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара проинформирует Азербайджан о деталях встречи с российской делегацией по совместному центру по Карабаху.
"Завтра детально обсудим с российскими партнерами пункты, и, конечно же, после этого проинформируем Баку", - сказал Чавушоглу на брифинге в столице Азербайджана.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.