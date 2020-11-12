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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/immunitet-1584218659.html
Роспотребнадзор назвал регионы с самым высоким уровнем иммунитета к COVID
Роспотребнадзор назвал регионы с самым высоким уровнем иммунитета к COVID
Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции отмечается в Красноярском крае, где иммунитет имеют более 65% населения, и Астраханской РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T09:07
2020-11-12T09:54
распространение нового коронавируса
арег тотолян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
тюменская область
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции отмечается в Красноярском крае, где иммунитет имеют более 65% населения, и Астраханской области - 51,6%, сообщил РИА Новости директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.В сентябре-октябре 2020 года прошел второй этап программы Роспотребнадзора "Оценка популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения Российской Федерации в условиях пандемии COVID-19". Во втором этапе приняли участие все 26 регионов, участвовавшие и в первом этапе, пояснил Тотолян.Он уточнил, что к регионам с высоким уровнем коллективного иммунитета - от 40 до 46% - относятся Москва, Московская область, Ленинградская область, Ставропольский край и Республика Татарстан.К регионам с самым низким уровнем коллективного иммунитета - менее 10% - относятся Краснодарский край и Тюменская область, отметил Тотолян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201102/immunitet-1582687368.html
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арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), тюменская область, краснодарский край, общество

Роспотребнадзор назвал регионы с самым высоким уровнем иммунитета к COVID

09:07 12.11.2020 (обновлено: 09:54 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, центр города
Красноярск, центр города - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Александр Паниотов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции отмечается в Красноярском крае, где иммунитет имеют более 65% населения, и Астраханской области - 51,6%, сообщил РИА Новости директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.
В сентябре-октябре 2020 года прошел второй этап программы Роспотребнадзора "Оценка популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения Российской Федерации в условиях пандемии COVID-19". Во втором этапе приняли участие все 26 регионов, участвовавшие и в первом этапе, пояснил Тотолян.
"К регионам с самым высоким уровнем коллективного иммунитета (более 50%) относятся: Красноярский край (65,3%) и Астраханская область (51,6%)",- сказал Тотолян.
Он уточнил, что к регионам с высоким уровнем коллективного иммунитета - от 40 до 46% - относятся Москва, Московская область, Ленинградская область, Ставропольский край и Республика Татарстан.
К регионам с самым низким уровнем коллективного иммунитета - менее 10% - относятся Краснодарский край и Тюменская область, отметил Тотолян.
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Распространение нового коронавирусаАрег ТотолянКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)Тюменская областьКраснодарский крайОбщество
 
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