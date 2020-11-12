https://ria.ru/20201112/immunitet-1584218659.html

Роспотребнадзор назвал регионы с самым высоким уровнем иммунитета к COVID

Роспотребнадзор назвал регионы с самым высоким уровнем иммунитета к COVID

Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции отмечается в Красноярском крае, где иммунитет имеют более 65% населения, и Астраханской РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T09:07

2020-11-12T09:07

2020-11-12T09:54

распространение нового коронавируса

арег тотолян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

тюменская область

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции отмечается в Красноярском крае, где иммунитет имеют более 65% населения, и Астраханской области - 51,6%, сообщил РИА Новости директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.В сентябре-октябре 2020 года прошел второй этап программы Роспотребнадзора "Оценка популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения Российской Федерации в условиях пандемии COVID-19". Во втором этапе приняли участие все 26 регионов, участвовавшие и в первом этапе, пояснил Тотолян.Он уточнил, что к регионам с высоким уровнем коллективного иммунитета - от 40 до 46% - относятся Москва, Московская область, Ленинградская область, Ставропольский край и Республика Татарстан.К регионам с самым низким уровнем коллективного иммунитета - менее 10% - относятся Краснодарский край и Тюменская область, отметил Тотолян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201102/immunitet-1582687368.html

московская область (подмосковье)

тюменская область

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), тюменская область, краснодарский край, общество