Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/erevan-1584320600.html
В Ереване полиция перекрыла несколько проходов к площади из-за митинга
В Ереване полиция перекрыла несколько проходов к площади из-за митинга
Сотрудники МВД Армении перекрыли несколько проходов на территорию площади у театра оперы в центре Еревана, где была пресечена попытка проведения митинга... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:37
2020-11-12T16:42
ситуация в нагорном карабахе
беспорядки в ереване
никол пашинян
эдуард шармазанов
гагик царукян
процветающая армения
баку
азербайджан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584313415_0:194:3072:1922_1400x0_80_0_0_c359a66d59455cf1fc514aa91923d08d.jpg
ЕРЕВАН, 12 ноя - РИА Новости. Сотрудники МВД Армении перекрыли несколько проходов на территорию площади у театра оперы в центре Еревана, где была пресечена попытка проведения митинга оппозиции, требовавшей отставки премьера Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Часть тяжело экипированных сотрудников спецподразделений МВД перекрыли щитами несколько пешеходных подходов к площади возле театра, предварительно зачистив ее от митингующих.Однако, позже силовики освободили пешеходные дорожки.В Ереване в среду прошла массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест. Задержаны десять оппозиционных лидеров, в том числе глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201112/erevan-1584191211.html
баку
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новые протесты у Театра оперы и балета в Ереване
Новые протесты у Театра оперы и балета в Ереване
2020-11-12T16:37
true
PT0M46S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584313415_185:0:2916:2048_1400x0_80_0_0_87df24f60eca36334d2178302b9a815f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в ереване, никол пашинян, эдуард шармазанов, гагик царукян, процветающая армения, баку, азербайджан, армения, в мире

В Ереване полиция перекрыла несколько проходов к площади из-за митинга

16:37 12.11.2020 (обновлено: 16:42 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване
Сотрудники правоохранительных органов во время митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 ноя - РИА Новости. Сотрудники МВД Армении перекрыли несколько проходов на территорию площади у театра оперы в центре Еревана, где была пресечена попытка проведения митинга оппозиции, требовавшей отставки премьера Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Часть тяжело экипированных сотрудников спецподразделений МВД перекрыли щитами несколько пешеходных подходов к площади возле театра, предварительно зачистив ее от митингующих.
Однако, позже силовики освободили пешеходные дорожки.
В Ереване в среду прошла массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест. Задержаны десять оппозиционных лидеров, в том числе глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Участники митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 08:00
Оружие умолкло — Ереван забурлил. Что происходит с властью в Армении
 
Ситуация в Нагорном КарабахеБеспорядки в ЕреванеНикол ПашинянЭдуард ШармазановГагик ЦарукянПроцветающая АрменияБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
22:25В Абхазии наградили российских военных за борьбу с COVID-19
22:22Отравившейся наркотиками московской школьнице помогут работники соцзащиты
Лента новостейМолния