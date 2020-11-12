https://ria.ru/20201112/erevan-1584306995.html

В центре Еревана прошла акция протеста

В центре Еревана прошла акция протеста

В центре Еревана прошел митинг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:50

2020-11-12T15:50

2020-11-12T16:47

беспорядки в ереване

ереван

армения

в мире

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В центре Еревана прошел митинг, передает корреспондент РИА Новости.Несколько сотен человек собирались у театра оперы с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сначала полиция взяла их в кольцо, потом митингующих стали разгонять, начались задержания.Протесты проходят третий день. Недовольные подписанием договора с Баку армяне скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.Накануне оппозиционеры собирались на площади Свободы, к вечеру они переместились к зданиям парламента и правительства. Десять лидеров движения задержали, им грозит до пяти лет лишения свобода.В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, длившегося с конца восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.За полтора месяца стороны предприняли три неудачные попытки заключить перемирие. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ о прекращении огня.В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было. После его выступления в армянской столице начались беспорядки.

https://ria.ru/20201112/erevan-1584191211.html

ереван

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны. 2020-11-12T15:50 true PT1M55S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, ереван, армения, в мире