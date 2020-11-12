https://ria.ru/20201112/erevan-1584306995.html
В центре Еревана прошла акция протеста
В центре Еревана прошла акция протеста
В центре Еревана прошел митинг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:50
2020-11-12T15:50
2020-11-12T16:47
беспорядки в ереване
ереван
армения
в мире
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В центре Еревана прошел митинг, передает корреспондент РИА Новости.Несколько сотен человек собирались у театра оперы с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сначала полиция взяла их в кольцо, потом митингующих стали разгонять, начались задержания.Протесты проходят третий день. Недовольные подписанием договора с Баку армяне скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.Накануне оппозиционеры собирались на площади Свободы, к вечеру они переместились к зданиям парламента и правительства. Десять лидеров движения задержали, им грозит до пяти лет лишения свобода.В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, длившегося с конца восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.За полтора месяца стороны предприняли три неудачные попытки заключить перемирие. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ о прекращении огня.В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было. После его выступления в армянской столице начались беспорядки.
https://ria.ru/20201112/erevan-1584191211.html
ереван
армения
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
2020-11-12T15:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в ереване, ереван, армения, в мире