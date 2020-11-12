https://ria.ru/20201112/dialog-1584255424.html

В Кремле рассказали о диалоге Путина и Эрдогана по Карабаху

В Кремле рассказали о диалоге Путина и Эрдогана по Карабаху

Президент России Владимир Путин высоко ценит конструктивных подход президента Турции Тайипа Эрдогана, возникающие нюансы и разногласия урегулируются в ходе... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:18

2020-11-12T12:18

2020-11-12T12:18

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

оон

реджеп тайип эрдоган

сша

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко ценит конструктивных подход президента Турции Тайипа Эрдогана, возникающие нюансы и разногласия урегулируются в ходе диалога с турецкими партнерами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Мы с самого начала имели отличающиеся точки зрения... Россия, ООН, США, сопредседатели, Франция, другие европейские страны являются убежденными сторонниками подхода о безальтернативности урегулирования конфликта (в Нагорном Карабахе - ред.) политико-дипломатическими методами. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения. Турция придерживается иной точки зрения, но, тем не менее, в решении различных региональных задач взаимодействие России и Турции показало свою эффективность", - сказал Песков.Он подчеркнул, что Россия ценит подобные взаимодействия и уровень взаимного доверия и сотрудничества."Вы знаете, что наш президент также высоко ценит конструктивный подход его турецкого визави, президента Эрдогана. Они продолжают весьма тесный и субстантивный диалог. Но, конечно же, не обходится и без определенных нюансов в подходах. Разногласия, которые мы так же имеем в виду, урегулируем в ходе диалога с нашими турецкими партнерами", - сообщил Песков, отметив, что Кремль удовлетворен тем, что удалось подписать совместное заявление.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583857507.html

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, оон, реджеп тайип эрдоган, сша, азербайджан, армения, в мире