В Кремле рассказали о диалоге Путина и Эрдогана по Карабаху
© Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Сергей Гунеев
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко ценит конструктивных подход президента Турции Тайипа Эрдогана, возникающие нюансы и разногласия урегулируются в ходе диалога с турецкими партнерами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы с самого начала имели отличающиеся точки зрения... Россия, ООН, США, сопредседатели, Франция, другие европейские страны являются убежденными сторонниками подхода о безальтернативности урегулирования конфликта (в Нагорном Карабахе - ред.) политико-дипломатическими методами. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения. Турция придерживается иной точки зрения, но, тем не менее, в решении различных региональных задач взаимодействие России и Турции показало свою эффективность", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что Россия ценит подобные взаимодействия и уровень взаимного доверия и сотрудничества.
"Вы знаете, что наш президент также высоко ценит конструктивный подход его турецкого визави, президента Эрдогана. Они продолжают весьма тесный и субстантивный диалог. Но, конечно же, не обходится и без определенных нюансов в подходах. Разногласия, которые мы так же имеем в виду, урегулируем в ходе диалога с нашими турецкими партнерами", - сообщил Песков, отметив, что Кремль удовлетворен тем, что удалось подписать совместное заявление.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.