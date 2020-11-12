https://ria.ru/20201112/boeviki-1584302402.html

Баку запросил у Москвы данные о сирийских боевиках в Карабахе

Баку запросил у Москвы данные о сирийских боевиках в Карабахе

Баку запросил у России информацию об участвовавших в боях в Нагорном Карабахе сирийских боевиках, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:31

2020-11-12T15:31

2020-11-12T17:08

никол пашинян

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ильхам алиев

реджеп тайип эрдоган

армения

ситуация в нагорном карабахе

россия

азербайджан

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Баку запросил у России информацию об участвовавших в боях в Нагорном Карабахе сирийских боевиках, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.Ранее глава Службы внешней разведки РФ сообщал, что, по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта в Карабахе активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях или даже тысячах радикалов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в Карабахе представляет собой большую опасность и является поводом для глубокой обеспокоенности Москвы.Анкара и Баку отрицают, что в Карабахе на стороне вооруженных сил Азербайджана воевали боевики с Ближнего Востока.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

армения

россия

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, армения, россия, азербайджан, в мире