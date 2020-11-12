Баку запросил у Москвы данные о сирийских боевиках в Карабахе
15:31 12.11.2020 (обновлено: 17:08 12.11.2020)
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Баку запросил у России информацию об участвовавших в боях в Нагорном Карабахе сирийских боевиках, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.
"По поводу наемников прошу обратить внимание: ни уважаемый Сергей Евгеньевич Нарышкин (глава Службы внешней разведки РФ), ни уважаемый Сергей Викторович Лавров (глава МИД РФ), говоря о цифрах наемников, ни разу не сказали, на чей стороне они воюют. Поэтому, я вот вчера как посол подписал документ в соответствующие органы Российской Федерации, где азербайджанская сторона представила фамилии, имена, позывные наемников, которые были на армянской стороне. Так что, знаете, говоря о наемниках, пока что, какие-то там фейковые сирийцы сидят, что-то рассказывают, это все постановочные фейки, пока что ни одной реальной бумаги с фамилиями, с уточнениями и так далее, ни с одной стороны представлены не были", - сказал дипломат в ходе пресс-конференции.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ сообщал, что, по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта в Карабахе активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях или даже тысячах радикалов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в Карабахе представляет собой большую опасность и является поводом для глубокой обеспокоенности Москвы.
Анкара и Баку отрицают, что в Карабахе на стороне вооруженных сил Азербайджана воевали боевики с Ближнего Востока.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.