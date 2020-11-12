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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/boeviki-1584302402.html
Баку запросил у Москвы данные о сирийских боевиках в Карабахе
Баку запросил у Москвы данные о сирийских боевиках в Карабахе
Баку запросил у России информацию об участвовавших в боях в Нагорном Карабахе сирийских боевиках, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:31
2020-11-12T17:08
никол пашинян
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ильхам алиев
реджеп тайип эрдоган
армения
ситуация в нагорном карабахе
россия
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Баку запросил у России информацию об участвовавших в боях в Нагорном Карабахе сирийских боевиках, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.Ранее глава Службы внешней разведки РФ сообщал, что, по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта в Карабахе активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях или даже тысячах радикалов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в Карабахе представляет собой большую опасность и является поводом для глубокой обеспокоенности Москвы.Анкара и Баку отрицают, что в Карабахе на стороне вооруженных сил Азербайджана воевали боевики с Ближнего Востока.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
армения
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никол пашинян, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, армения, россия, азербайджан, в мире

Баку запросил у Москвы данные о сирийских боевиках в Карабахе

15:31 12.11.2020 (обновлено: 17:08 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГород Степанакерт утром 10 ноября 2020 года
Город Степанакерт утром 10 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Баку запросил у России информацию об участвовавших в боях в Нагорном Карабахе сирийских боевиках, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.

"По поводу наемников прошу обратить внимание: ни уважаемый Сергей Евгеньевич Нарышкин (глава Службы внешней разведки РФ), ни уважаемый Сергей Викторович Лавров (глава МИД РФ), говоря о цифрах наемников, ни разу не сказали, на чей стороне они воюют. Поэтому, я вот вчера как посол подписал документ в соответствующие органы Российской Федерации, где азербайджанская сторона представила фамилии, имена, позывные наемников, которые были на армянской стороне. Так что, знаете, говоря о наемниках, пока что, какие-то там фейковые сирийцы сидят, что-то рассказывают, это все постановочные фейки, пока что ни одной реальной бумаги с фамилиями, с уточнениями и так далее, ни с одной стороны представлены не были", - сказал дипломат в ходе пресс-конференции.

Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 18:30Ситуация в Нагорном Карабахе
Мир для Нагорного Карабаха: кто за что боролся
Ранее глава Службы внешней разведки РФ сообщал, что, по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта в Карабахе активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях или даже тысячах радикалов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в Карабахе представляет собой большую опасность и является поводом для глубокой обеспокоенности Москвы.
Анкара и Баку отрицают, что в Карабахе на стороне вооруженных сил Азербайджана воевали боевики с Ближнего Востока.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Ильхам АлиевРеджеп Тайип ЭрдоганАрменияРоссияАзербайджанВ мире
 
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