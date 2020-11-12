https://ria.ru/20201112/avtonomiya-1584298977.html

Азербайджан готов предоставить культурную автономию армянам в Карабахе

Азербайджан готов предоставить культурную автономию армянам в Карабахе

Баку готов предоставить культурную автономию армянам в Нагорном Карабахе, сообщил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:10

2020-11-12T15:10

2020-11-12T17:22

полад бюльбюль оглы

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Баку готов предоставить культурную автономию армянам в Нагорном Карабахе, сообщил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы."Никакого статуса-кво нет на сегодня... Это может быть культурная автономия для армянского населения, которое там живет", - сказал посол в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полад бюльбюль оглы, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире