https://ria.ru/20201112/avtonomiya-1584298977.html
Азербайджан готов предоставить культурную автономию армянам в Карабахе
Азербайджан готов предоставить культурную автономию армянам в Карабахе
Баку готов предоставить культурную автономию армянам в Нагорном Карабахе, сообщил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:10
2020-11-12T15:10
2020-11-12T17:22
полад бюльбюль оглы
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Баку готов предоставить культурную автономию армянам в Нагорном Карабахе, сообщил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы."Никакого статуса-кво нет на сегодня... Это может быть культурная автономия для армянского населения, которое там живет", - сказал посол в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полад бюльбюль оглы, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире