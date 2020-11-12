https://ria.ru/20201112/armeniya-1584263472.html

Лавров заявил о попытках оппозиции в Армении использовать тему Карабаха

Лавров заявил о попытках оппозиции в Армении использовать тему Карабаха

Москва видит, как оппозиция в Армении пытается спекулировать на теме соглашения по Нагорному Карабаху, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на онлайн... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:46

2020-11-12T12:46

2020-11-12T12:59

никол пашинян

эдуард шармазанов

гагик царукян

москва

процветающая армения

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

сергей лавров

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579430463_0:0:2848:1602_1400x0_80_0_0_7cbc2aa490d7d135c36553da4e656561.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва видит, как оппозиция в Армении пытается спекулировать на теме соглашения по Нагорному Карабаху, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на онлайн пресс-конференции."Да, мы видим протесты, которые сейчас поднялись в Ереване. Мы видим, насколько оппозиция пытается спекулировать на этой ситуации", - сказал российский министр.Тем не менее, по его словам, "там безусловно есть искренние люди, которым обидно, наверное, что вот так все завершается на данном этапе".В Ереване в среду прошла массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест. Задержаны десять оппозиционных лидеров, в том числе лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201112/erevan-1584191211.html

москва

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, эдуард шармазанов, гагик царукян, москва, процветающая армения, азербайджан, сергей лавров, армения, в мире