Лавров заявил о попытках оппозиции в Армении использовать тему Карабаха
12:46 12.11.2020 (обновлено: 12:59 12.11.2020)
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва видит, как оппозиция в Армении пытается спекулировать на теме соглашения по Нагорному Карабаху, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на онлайн пресс-конференции.
"Да, мы видим протесты, которые сейчас поднялись в Ереване. Мы видим, насколько оппозиция пытается спекулировать на этой ситуации", - сказал российский министр.
Тем не менее, по его словам, "там безусловно есть искренние люди, которым обидно, наверное, что вот так все завершается на данном этапе".
В Ереване в среду прошла массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест. Задержаны десять оппозиционных лидеров, в том числе лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, и можно переходить к политическим вопросам.