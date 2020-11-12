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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/armeniya-1584239808.html
Президент и премьер Армении обсудили ситуацию в стране
Президент и премьер Армении обсудили ситуацию в стране
Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян обсудили в четверг ситуацию в стране, обострившуюся после подписания главой правительства... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:26
2020-11-12T11:26
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
эдуард шармазанов
гагик царукян
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян обсудили в четверг ситуацию в стране, обострившуюся после подписания главой правительства соглашения о прекращении огня в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского лидера.В Ереване в среду прошла массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест. Задержаны десять оппозиционных лидеров, в том числе глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/karabakh-1584237715.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/karabakh-1584236495.html
баку
азербайджан
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никол пашинян, эдуард шармазанов, гагик царукян, баку, азербайджан, армения, в мире

Президент и премьер Армении обсудили ситуацию в стране

11:26 12.11.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции в Ереване
Участники митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян обсудили в четверг ситуацию в стране, обострившуюся после подписания главой правительства соглашения о прекращении огня в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского лидера.
"Сегодня утром состоялась встреча Саркисяна и Пашиняна. Обсуждена сложившаяся в стране ситуация," - говорится в сообщении на сайте президента.
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Воздушное пространство Армении и Карабаха закрыли для авиации
В Ереване в среду прошла массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест. Задержаны десять оппозиционных лидеров, в том числе глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянЭдуард ШармазановГагик ЦарукянБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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