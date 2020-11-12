В Армении задержали экс-главу Службы национальной безопасности
10:06 12.11.2020 (обновлено: 10:23 12.11.2020)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Родина" Артур Ванецян на митинге оппозиции на Северном проспекте в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Председатель партии "Родина" Артур Ванецян на митинге оппозиции на Северном проспекте в Ереване
ЕРЕВАН, 12 ноя - РИА Новости. Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян задержан СНБ, он подозревается в преднамеренной организации и проведении массового собрания в обход закона, передает Sputnik Армения со ссылкой на представителя партии Вардана Восканяна.
В среду в Ереване проходила массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Один из организаторов акции Гегам Манукян заявлял, что Ванецяна вызвали с митинга у здания парламента в СНБ для беседы.
"Экс-директор Службы национальной безопасности Армении, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян задержан. Информацию об этом подтвердил Sputnik Армения представитель партии Вардан Восканян", - передает агентство.
Как отмечает Sputnik, Ванецян подозревается в неподчинении законным требованиям полиции, преднамеренной организации и проведении массового собрания в обход закона, а также нарушении временных ограничений, установленных в рамках военного положения, что привело к тяжким последствиям.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.