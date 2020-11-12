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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/armeniya-1584225952.html
В Армении задержали экс-главу Службы национальной безопасности
В Армении задержали экс-главу Службы национальной безопасности
Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян задержан СНБ, он подозревается в преднамеренной организации и... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:06
2020-11-12T10:23
беспорядки в ереване
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 12 ноя - РИА Новости. Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян задержан СНБ, он подозревается в преднамеренной организации и проведении массового собрания в обход закона, передает Sputnik Армения со ссылкой на представителя партии Вардана Восканяна.В среду в Ереване проходила массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Один из организаторов акции Гегам Манукян заявлял, что Ванецяна вызвали с митинга у здания парламента в СНБ для беседы."Экс-директор Службы национальной безопасности Армении, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян задержан. Информацию об этом подтвердил Sputnik Армения представитель партии Вардан Восканян", - передает агентство.Как отмечает Sputnik, Ванецян подозревается в неподчинении законным требованиям полиции, преднамеренной организации и проведении массового собрания в обход закона, а также нарушении временных ограничений, установленных в рамках военного положения, что привело к тяжким последствиям.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://radiosputnik.ria.ru/20201111/armeniya-1584093804.html
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беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире

В Армении задержали экс-главу Службы национальной безопасности

10:06 12.11.2020 (обновлено: 10:23 12.11.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Родина" Артур Ванецян на митинге оппозиции на Северном проспекте в Ереване
Председатель партии Родина Артур Ванецян на митинге оппозиции на Северном проспекте в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Председатель партии "Родина" Артур Ванецян на митинге оппозиции на Северном проспекте в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 ноя - РИА Новости. Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян задержан СНБ, он подозревается в преднамеренной организации и проведении массового собрания в обход закона, передает Sputnik Армения со ссылкой на представителя партии Вардана Восканяна.
В среду в Ереване проходила массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Один из организаторов акции Гегам Манукян заявлял, что Ванецяна вызвали с митинга у здания парламента в СНБ для беседы.
"Экс-директор Службы национальной безопасности Армении, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян задержан. Информацию об этом подтвердил Sputnik Армения представитель партии Вардан Восканян", - передает агентство.
Как отмечает Sputnik, Ванецян подозревается в неподчинении законным требованиям полиции, преднамеренной организации и проведении массового собрания в обход закона, а также нарушении временных ограничений, установленных в рамках военного положения, что привело к тяжким последствиям.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Акция протеста в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 13:38
Оппозиция Армении заявила о перекрытии властями всех дорог на Ереван
 
Ситуация в Нагорном КарабахеБеспорядки в ЕреванеНикол ПашинянИльхам АлиевБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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