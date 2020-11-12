https://ria.ru/20201112/armeniya-1584225952.html

В Армении задержали экс-главу Службы национальной безопасности

В Армении задержали экс-главу Службы национальной безопасности

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян задержан СНБ, он подозревается в преднамеренной организации и... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T10:06

2020-11-12T10:06

2020-11-12T10:23

беспорядки в ереване

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 12 ноя - РИА Новости. Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян задержан СНБ, он подозревается в преднамеренной организации и проведении массового собрания в обход закона, передает Sputnik Армения со ссылкой на представителя партии Вардана Восканяна.В среду в Ереване проходила массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Один из организаторов акции Гегам Манукян заявлял, что Ванецяна вызвали с митинга у здания парламента в СНБ для беседы."Экс-директор Службы национальной безопасности Армении, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян задержан. Информацию об этом подтвердил Sputnik Армения представитель партии Вардан Восканян", - передает агентство.Как отмечает Sputnik, Ванецян подозревается в неподчинении законным требованиям полиции, преднамеренной организации и проведении массового собрания в обход закона, а также нарушении временных ограничений, установленных в рамках военного положения, что привело к тяжким последствиям.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/armeniya-1584093804.html

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире