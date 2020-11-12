https://ria.ru/20201112/armeniya-1584201774.html

В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента

В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента

Бывший вице-спикер парламента Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Эдуард Шармазанов задержан правоохранительными органами, сообщил... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T00:28

2020-11-12T00:28

2020-11-12T07:34

беспорядки в ереване

эдуард шармазанов

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 12 ноя - РИА Новости. Бывший вице-спикер парламента Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Эдуард Шармазанов задержан правоохранительными органами, сообщил журналистам адвокат Тигран Атанесян.Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело после акции протеста в Ереване, которую устроила оппозиция у стен правительства и парламента в среду в условиях военного положения. Дело заведено по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", предусматривающей до двух месяцев ареста.Он добавил, что, скорее всего, задержанных перевезут в изолятор временного содержания.В Ереване в среду проходила массовая акция оппозиции. Ее участники собрались около парламента страны и на площади Свободы, скандируя "Никол — предатель". Протестующие выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение по Карабаху с Азербайджаном. Среди требований демонстрантов был созыв внеочередной сессии парламента для обсуждения отставки главы правительства. Сначала необходимо было провести заседание совета законодательного органа, однако собрать нужный для этого кворум не удалось.В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки установить перемирие. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно совместному заявлению, азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

https://ria.ru/20201111/armeniya-1584198804.html

https://ria.ru/20201111/armeniya-1584097801.html

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, эдуард шармазанов, армения, в мире