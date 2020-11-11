https://ria.ru/20201111/tyumgu-1583963605.html

Предложено новое средство защиты картофеля от фитофторы

Предложено новое средство защиты картофеля от фитофторы

Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе научного коллектива изучили, как пептидные экстракты лекарственных растений влияют на... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T09:00

2020-11-11T09:00

2020-11-11T09:00

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

российский фонд фундаментальных исследований

российская академия наук

тюменский государственный университет

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе научного коллектива изучили, как пептидные экстракты лекарственных растений влияют на паразитарные организмы, поражающие картофель. Перспективным для борьбы с паразитами признан экстракт хвоща обыкновенного. Результаты работы опубликованы в журнале "Plants".Как сообщают авторы публикации, заболевания растений, вызываемые мицелиальными организмами (оомицетами), являются серьезной проблемой для сельского хозяйства во всем мире. Одно из таких заболеваний — фитофтороз — поражает картофель и томаты. Возбудитель заболевания оомицет фитофтора (Phytophthora infestans) вызывает у картофеля некроз листьев, разложение клубней и гибель растения.По словам ученого, натуральные экстракты, полученные из растений, применяемых в медицине, являются перспективным дополнением химическим пестицидам. Их применение позволит уменьшить количество остатков пестицидов в продуктах питания и окружающей среде. Кроме того, можно снизить стоимость комплексной защиты растений.Коллектив исследователей из Института биоорганической химии имени М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, НИИ по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе, Всероссийского института защиты растений, Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ и Российского государственного аграрного университета (МСХА имени К.А. Тимирязева) изучил влияние на фитофтору семи лекарственных растений.Для эксперимента были отобраны чистотел большой (Chelidonium majus); девясил высокий (Inula helertium); хвощ обыкновенный (Equisetum arvense); лавр благородный (Laurus nobilis); зеленый чай (Camellia sinensis); зверобой продырявленный (Hypericum perforatum).Картофельные клубни нарезались на диски и обрабатывались экстрактами. Затем ученые наблюдали прорастание фитофторы в лабораторных условиях с использованием оптической микроскопии.По словам исследователей, результаты указывают на способность пептидных экстрактов подавлять появление симптомов фитофторы (некротических пятен и споровидных слоев) в течение 144 часов после обработки картофельного диска.Наиболее выраженный эффект показал пептидный экстракт из хвоща обыкновенного. Таким образом, по утверждению авторов статьи, был отобран кандидат на роль активного вещества для разработки нового биопестицида.Исследование было поддержано Российским научным фондом (грант № 19-76-30005) и Российским фондом фундаментальных исследований (грант № 18-34-20058). Исследования выполняются по тематике "Биобезопасность человека, животных и растений" Западно-Сибирского межрегионального НОЦ.

https://ria.ru/20201109/tyumgu-1583420630.html

https://ria.ru/20190322/1552024012.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, российский фонд фундаментальных исследований, российская академия наук, тюменский государственный университет