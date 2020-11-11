https://ria.ru/20201111/shkola-1584040077.html
Мишустин расширил меры поддержки классных руководителей в школах
Мишустин расширил меры поддержки классных руководителей в школах
Кабмин по поручению президента РФ Владимира Путина расширил поддержку учителей - выплаты за классное руководство теперь будут получать педагоги абсолютно всех... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T09:19
2020-11-11T09:19
2020-11-11T09:26
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Кабмин по поручению президента РФ Владимира Путина расширил поддержку учителей - выплаты за классное руководство теперь будут получать педагоги абсолютно всех российских школ, сообщает пресс-служба правительства."Выплату за классное руководство будут получать педагоги абсолютно всех российских школ. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что вознаграждение в 5 тысяч рублей теперь будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Таким, например, как МИД, министерство культуры, министерство транспорта, МЧС.При этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.
https://ria.ru/20200811/1575635835.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, михаил мишустин, владимир путин, общество