https://ria.ru/20210527/lgoty-1734472212.html

Льготы и выплаты учителям: какие преференции имеют педагоги в 2021 году

Льготы и выплаты учителям в 2021: какие положены и как получить педагогам

Льготы и выплаты учителям: какие преференции имеют педагоги в 2021 году

Льготы и выплаты учителям – это помощь работникам системы образования со стороны государства. Какие стимулирующие выплаты и льготы полагаются педагогам в 2021... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T18:09

2021-05-27T18:09

2021-05-27T18:09

россия

социальные выплаты

льготы

общество

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Льготы и выплаты учителям – это помощь работникам системы образования со стороны государства. Какие стимулирующие выплаты и льготы полагаются педагогам в 2021 году и какие нужны документы для их получения – в материале РИА Новости.Льготы и выплаты учителям в 2021 годуЛьготы и выплаты учителям – это помощь педагогическим сотрудникам учреждений образования (школ, лицеев, колледжей и т.п.) от государства в виде различных преференций и денежных средств. Их перечень разнообразен и зависит от стажа, условий работы и места нахождения учебного заведения.Назначение привилегий регулируется федеральным законом № 273-ФЗ "Об образовании в РФ". При этом регионы имеют право принимать собственные законодательные акты, определяющие, на какие скидки и денежную помощь имеют право учителя.Какие льготы положены учителямЛьготы учителям в городеФедеральные власти предоставляют всем работникам образования:Также нуждающимся педагогическим работникам предоставляют жилые помещения вне очереди в рамках договора социального найма.Льготы учителям в сельской местностиВ рамках проекта "Земский учитель" предоставляется единовременная компенсационная выплата учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек. Выплата составляет 1 миллион рублей, в ДФО — 2 миллиона рублей.Кроме того, согласно законодательству, государство предоставляет педагогам, работающим в деревнях, селах и поселках, компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Ее сумма составляет 1200 рублей. Финансирование осуществляется из федерального или регионального бюджета, в зависимости от принадлежности образовательной организации, в которой работает педагог. Субъекты страны имеют право увеличивать сумму по своему усмотрению.Также граждане, работающие в селе, в ряде регионов наделены правом на получение жилого помещения на безвозмездной основе.- Для привлечения педагогов на работу в сельскую местность предусмотрена и единовременная выплата в размере от 5 до 10 окладов для обустройства жилья при переезде, - рассказала РИА Новости юрист Елена Корчевникова.Льготы учителям-пенсионерамУчителя, отработавшие 25 лет по профессии, имеют право продолжать трудиться в учебных заведениях. При этом выплачиваются и заработная плата, и пенсия в полном объеме.Аналогичные скидки предоставляются и бывшим учителям – педагогам, вышедшим на пенсию без продолжения трудовой деятельности.Льготы заслуженным учителямПри наличии звания "Заслуженный учитель РФ" полагается доплата как к зарплате, так и к пенсии педагога. Получить ее можно:Власти субъектов РФ вправе назначить за звание "Заслуженный учитель РФ" дополнительные выплаты. Другие льготыВо многих регионах РФ учителям предоставляется помощь при покупке жилья. Например, в Московской области действует программа по ипотеке для работников образования. В течение 10 лет из бюджета региона выплачивается основной долг по ипотеке, а работнику необходимо оплачивать проценты банку. А в Пермском крае предоставляется частный дом с земельным участком для сельских учителей.Также для работников образования некоторых регионов предусмотрены компенсация транспортных расходов на проезд. Для Москвы, к примеру, они составляют порядка 15% от основного оклада.Какие выплаты положены учителямСтимулирующие выплаты учителямТК РФ предусматривает поощрительные выплаты учителям за особые достижения и успехи в образовательном процессе - премии, разовые надбавки, доплаты. В структуре заработной платы учителя эти выплаты не должны превышать 30%. Работодатели не обязаны выплачивать стимулирующие выплаты, однако это право они могут реализовать при участии трудового коллектива и профсоюза.Критерии устанавливает каждое образовательное учреждение самостоятельно. Например, преференции могут назначить за разработку и реализацию вспомогательных, дополнительных проектов, таких как, например, экскурсии, походы, экспедиции с школьниками; за стабильный позитивный и конструктивный контакт с родителями; активное участие школьников в районных, областных и всероссийских олимпиадах; спортивные и физкультурные мероприятия; индивидуальную работу с одаренными ребятами, а также детьми из неблагополучных семей.Выплаты молодым учителямДля привлечения молодежи в образовательную сферу государство предоставляет ряд преференций. Выпускники вузов могут получить "подъемные". Для этого нужно;- Молодому работнику назначается повышенный оклад, но только в том случае, если между окончанием института и трудоустройством не было перерыва. Сотрудникам с красным дипломов вуза доплачивают ещё больше. Также молодым специалистам полагается премия по итогам трех лет успешной работы и бесплатный проезд в общественном транспорте. Размер выплат определяется нормативными актами местного самоуправления, - рассказала Елена Корчевникова.Также молодые педагоги получают ежемесячную дотацию на покупку канцтоваров и учебных пособий. Точная сумма зависит от учреждения и региона.Другие выплатыДополнительные выплаты могут устанавливаться местными правовыми актами и разнятся от региона к региону. Так, в некоторых субъектах РФ учителя получают доплаты за проведение ЕГЭ и ОГЭ, занятия с группой продленного дня, а для молодых специалистов могут быть единовременные пособия.Как получить льготы и выплаты?Чтобы получить льготы, преподаватель должен обратиться в местную администрацию или органы соцзащиты. Там ему объяснят порядок получения преференций. В первую очередь работник образования должен подготовить документы, в которые входят паспорт, трудовая книжка, диплом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, социальные выплаты, льготы, общество