Льготы и выплаты учителям: какие преференции имеют педагоги в 2021 году
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПреподаватель в учебном классе московской общеобразовательной школы №2107 во время подготовки к возобновлению очного обучения
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Льготы и выплаты учителям – это помощь работникам системы образования со стороны государства. Какие стимулирующие выплаты и льготы полагаются педагогам в 2021 году и какие нужны документы для их получения – в материале РИА Новости.
Льготы и выплаты учителям в 2021 году
Льготы и выплаты учителям – это помощь педагогическим сотрудникам учреждений образования (школ, лицеев, колледжей и т.п.) от государства в виде различных преференций и денежных средств. Их перечень разнообразен и зависит от стажа, условий работы и места нахождения учебного заведения.
Назначение привилегий регулируется федеральным законом № 273-ФЗ "Об образовании в РФ". При этом регионы имеют право принимать собственные законодательные акты, определяющие, на какие скидки и денежную помощь имеют право учителя.
Какие льготы положены учителям
Льготы учителям в городе
Федеральные власти предоставляют всем работникам образования:
- —надбавку к заработной плате за категорию, которая присваивается по итогам аттестации педагогического работника (размер надбавки регулируется локальными нормативными актами);
- —сокращение рабочего времени (до 18 часов);
- —право на дополнительное образование, связанное с профессиональной деятельностью (минимум один раз в три года);
- —увеличенный ежегодный отпуск (до 56 дней);
- —дополнительный неоплачиваемый отпуск до года один раз в десять лет (в случае непрерывного педагогического стажа) с сохранением за ним текущей должности;
- —компенсацию оплаты за ЖКХ, куда входят расходы на отопление, электроэнергию, как частично, так и в полном объеме, в зависимости от решения региональных властей;
- —надбавку за классное руководство и дополнительные занятия;
- —досрочный выход на пенсию при выслуге 25 лет с сохранением положенных выплат;
- —доплата за вредные условия учителям химии.
Также нуждающимся педагогическим работникам предоставляют жилые помещения вне очереди в рамках договора социального найма.
Льготы учителям в сельской местности
В рамках проекта "Земский учитель" предоставляется единовременная компенсационная выплата учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек. Выплата составляет 1 миллион рублей, в ДФО — 2 миллиона рублей.
Кроме того, согласно законодательству, государство предоставляет педагогам, работающим в деревнях, селах и поселках, компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Ее сумма составляет 1200 рублей. Финансирование осуществляется из федерального или регионального бюджета, в зависимости от принадлежности образовательной организации, в которой работает педагог. Субъекты страны имеют право увеличивать сумму по своему усмотрению.
Также граждане, работающие в селе, в ряде регионов наделены правом на получение жилого помещения на безвозмездной основе.
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- Для привлечения педагогов на работу в сельскую местность предусмотрена и единовременная выплата в размере от 5 до 10 окладов для обустройства жилья при переезде, - рассказала РИА Новости юрист Елена Корчевникова.
Льготы учителям-пенсионерам
Учителя, отработавшие 25 лет по профессии, имеют право продолжать трудиться в учебных заведениях. При этом выплачиваются и заработная плата, и пенсия в полном объеме.
- Учителям-пенсионерам независимо от стажа работы предоставляются льготы, касающиеся жилищно-коммунальных услуг. Размер компенсации устанавливают регионы. Также субъекты вправе сами устанавливать дополнительные льготы такой категории граждан, - пояснила специалист.
Аналогичные скидки предоставляются и бывшим учителям – педагогам, вышедшим на пенсию без продолжения трудовой деятельности.
Учитель географии
Льготы заслуженным учителям
При наличии звания "Заслуженный учитель РФ" полагается доплата как к зарплате, так и к пенсии педагога. Получить ее можно:
- —при обеспечении высокого уровня образования обучающихся;
- —при применении собственных методик для обучения детей;
- —при подготовке победителей олимпиад по школьным предметам;
- —при стаже работы более 20 лет.
- —Доплата составляет не менее 15% от оклада. Кроме того, учителя с таким статусом при выходе на пенсию могут получить звание "Ветеран труда" и в связи с этим дополнительные льготы и ежемесячные выплаты, размер которых варьируется в зависимости от региона. Например, размер ЕДВ ветеранам труда в Москве – 1000 рублей, а для этой же категории льготников Краснодарского края - 551 рубль, - отметила эксперт.
Власти субъектов РФ вправе назначить за звание "Заслуженный учитель РФ" дополнительные выплаты.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики начальных классов в гимназии №15 Новосибирска
Ученики начальных классов в гимназии №15 Новосибирска
Другие льготы
Во многих регионах РФ учителям предоставляется помощь при покупке жилья. Например, в Московской области действует программа по ипотеке для работников образования. В течение 10 лет из бюджета региона выплачивается основной долг по ипотеке, а работнику необходимо оплачивать проценты банку. А в Пермском крае предоставляется частный дом с земельным участком для сельских учителей.
- О том, какие субсидии предоставляются в конкретном регионе для преподавателей, можно узнать в местной администрации, - пояснила юрист.
Также для работников образования некоторых регионов предусмотрены компенсация транспортных расходов на проезд. Для Москвы, к примеру, они составляют порядка 15% от основного оклада.
Какие выплаты положены учителям
Стимулирующие выплаты учителям
ТК РФ предусматривает поощрительные выплаты учителям за особые достижения и успехи в образовательном процессе - премии, разовые надбавки, доплаты. В структуре заработной платы учителя эти выплаты не должны превышать 30%. Работодатели не обязаны выплачивать стимулирующие выплаты, однако это право они могут реализовать при участии трудового коллектива и профсоюза.
Критерии устанавливает каждое образовательное учреждение самостоятельно. Например, преференции могут назначить за разработку и реализацию вспомогательных, дополнительных проектов, таких как, например, экскурсии, походы, экспедиции с школьниками; за стабильный позитивный и конструктивный контакт с родителями; активное участие школьников в районных, областных и всероссийских олимпиадах; спортивные и физкультурные мероприятия; индивидуальную работу с одаренными ребятами, а также детьми из неблагополучных семей.
- Поскольку финансовые возможности школ разные, соответственно, сильно разнятся начисляемые средства. В среднем размер премии среднестатистического педагога колеблется в районе 5-6 тысяч, - отметила юрист.
Выплаты молодым учителям
Для привлечения молодежи в образовательную сферу государство предоставляет ряд преференций. Выпускники вузов могут получить "подъемные". Для этого нужно;
- —устроиться на работу по специальности в течение трех месяцев после окончания обучения;
- —заключить трудовой контракт не менее чем на три года.
- Молодому работнику назначается повышенный оклад, но только в том случае, если между окончанием института и трудоустройством не было перерыва. Сотрудникам с красным дипломов вуза доплачивают ещё больше. Также молодым специалистам полагается премия по итогам трех лет успешной работы и бесплатный проезд в общественном транспорте. Размер выплат определяется нормативными актами местного самоуправления, - рассказала Елена Корчевникова.
Также молодые педагоги получают ежемесячную дотацию на покупку канцтоваров и учебных пособий. Точная сумма зависит от учреждения и региона.
Другие выплаты
Дополнительные выплаты могут устанавливаться местными правовыми актами и разнятся от региона к региону. Так, в некоторых субъектах РФ учителя получают доплаты за проведение ЕГЭ и ОГЭ, занятия с группой продленного дня, а для молодых специалистов могут быть единовременные пособия.
Как получить льготы и выплаты?
Чтобы получить льготы, преподаватель должен обратиться в местную администрацию или органы соцзащиты. Там ему объяснят порядок получения преференций. В первую очередь работник образования должен подготовить документы, в которые входят паспорт, трудовая книжка, диплом.
- Если учитель претендует на компенсацию затрат на услуги ЖКХ, то необходимо представить и квитанции. А вот для получения жилищной льготы педагогам часто приходится вставать в очередь, - пояснила юрист.