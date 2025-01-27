https://ria.ru/20250127/lgoty-1734472212.html

Льготы и выплаты учителям: какие преференции имеют педагоги в 2025 году

Льготы и выплаты учителям в 2025 какие положены и как получить педагогам

Льготы и выплаты учителям: какие преференции имеют педагоги в 2025 году

Льготы и выплаты учителям – это помощь работникам системы образования со стороны государства. Какие стимулирующие выплаты и льготы полагаются педагогам в 2025... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:51:00+03:00

2025-01-27T17:51:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Льготы и выплаты учителям – это помощь работникам системы образования со стороны государства. Какие стимулирующие выплаты и льготы полагаются педагогам в 2025 году и какие нужны документы для их получения – в материале РИА Новости.Льготы и выплаты учителям в 2025 годуЛьготы и выплаты учителям – это помощь педагогическим сотрудникам учреждений образования (школ, лицеев, колледжей и т.п.) от государства в виде различных преференций и денежных средств. Их перечень разнообразен и зависит от стажа, условий работы и места нахождения учебного заведения.Назначение привилегий регулируется федеральным законом № 273-ФЗ "Об образовании в РФ". При этом регионы имеют право принимать собственные законодательные акты, определяющие, на какие скидки и денежную помощь имеют право учителя.Какие льготы положены учителямЛьготы учителям в городеФедеральные власти предоставляют всем работникам образования:Также нуждающимся педагогическим работникам предоставляют жилые помещения вне очереди в рамках договора социального найма.Льготы учителям в сельской местностиВ рамках проекта "Земский учитель" предоставляется единовременная компенсационная выплата учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек. Выплата составляет 1 миллион рублей, в ДФО, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — 2 миллиона рублей.Кроме того, согласно законодательству, государство предоставляет педагогам, работающим в деревнях, селах и поселках, компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Ее сумма составляет 1200 рублей. Финансирование осуществляется из федерального или регионального бюджета, в зависимости от принадлежности образовательной организации, в которой работает педагог. Субъекты страны имеют право увеличивать сумму по своему усмотрению.Заявки учителей для участия в конкурсном отборе принимаются, как правило, с 10 января по 15 апреля включительно в электронном виде или на бумажном носителе в уполномоченный орган или региональному оператору.Также граждане, работающие в селе, в ряде регионов наделены правом на получение жилого помещения на безвозмездной основе.- Для привлечения педагогов на работу в сельскую местность предусмотрена и единовременная выплата в размере от 5 до 10 окладов для обустройства жилья при переезде, - рассказала РИА Новости юрист Елена Корчевникова.Льготы учителям-пенсионерамУчителя, отработавшие 25 лет по профессии, имеют право продолжать трудиться в учебных заведениях. При этом выплачиваются и заработная плата, и пенсия в полном объеме.- Учителям-пенсионерам независимо от стажа работы предоставляются льготы, касающиеся жилищно-коммунальных услуг. Размер компенсации устанавливают регионы. Также субъекты вправе сами устанавливать дополнительные льготы такой категории граждан, - пояснила специалист.Аналогичные скидки предоставляются и бывшим учителям – педагогам, вышедшим на пенсию без продолжения трудовой деятельности.Льготы заслуженным учителямПри наличии звания "Заслуженный учитель РФ" полагается доплата как к зарплате, так и к пенсии педагога. Получить ее можно:Власти субъектов РФ вправе назначить за звание "Заслуженный учитель РФ" дополнительные выплаты. Другие льготыВо многих регионах РФ учителям предоставляется помощь при покупке жилья, а также педагогические работники, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеют право на предоставление жилых помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда .“В Москве педагогические работники государственных образовательных учреждений при признании их нуждающимися в улучшении жилищных условий пользуются правом на первоочередное обеспечение жилыми помещениями в пределах нормы предоставления или по их желанию на предоставление безвозмездной субсидии на строительство или приобретение жилища”,- поясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Кроме того, как отмечает эксперт, Минобрнауки России выдает молодым ученым, в том числе из педагогических работников образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки, в целях улучшения их жилищных условий государственные жилищные сертификаты на приобретение жилых помещений.- О том, какие субсидии предоставляются в конкретном регионе для преподавателей, можно узнать в местной администрации, - пояснила юрист.Также для работников образования некоторых регионов предусмотрены компенсация транспортных расходов на проезд. Какие выплаты положены учителямСтимулирующие выплаты учителямТК РФ предусматривает поощрительные выплаты учителям за особые достижения и успехи в образовательном процессе - премии, разовые надбавки, доплаты. В структуре заработной платы учителя эти выплаты не должны превышать 30%. Работодатели не обязаны выплачивать стимулирующие выплаты, однако это право они могут реализовать при участии трудового коллектива и профсоюза.Критерии устанавливает каждое образовательное учреждение самостоятельно. Например, преференции могут назначить за разработку и реализацию вспомогательных, дополнительных проектов, таких как, например, экскурсии, походы, экспедиции с школьниками; за стабильный позитивный и конструктивный контакт с родителями; активное участие школьников в районных, областных и всероссийских олимпиадах; спортивные и физкультурные мероприятия; индивидуальную работу с одаренными ребятами, а также детьми из неблагополучных семей.- Поскольку финансовые возможности школ разные, соответственно, сильно разнятся начисляемые средства. В среднем размер премии среднестатистического педагога колеблется в районе 5-6 тысяч, - отметила юрист.В ряде регионов педагоги, ученики которых сдали ЕГЭ на 100 баллов, получают единовременную выплату. Ее размер устанавливают местные власти. Например, в Московской области выплачивают 172 500 ₽ за каждого стобалльника.Выплаты молодым учителямДля привлечения молодежи в образовательную сферу государство предоставляет ряд преференций. Выпускники вузов могут получить "подъемные". Для этого нужно;- Молодому работнику назначается повышенный оклад, но только в том случае, если между окончанием института и трудоустройством не было перерыва. Сотрудникам с красным дипломов вуза доплачивают ещё больше. Также молодым специалистам полагается премия по итогам трех лет успешной работы и бесплатный проезд в общественном транспорте. Размер выплат определяется нормативными актами местного самоуправления, - рассказала Елена Корчевникова.Также молодые педагоги получают ежемесячную дотацию на покупку канцтоваров и учебных пособий. Точная сумма зависит от учреждения и региона.Доплата за выполнение функций классного руководителяЗа выполнение функций классного руководителя (куратора) ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 руб. полагается педагогическим работникам федеральных образовательных организаций.С марта 2024 года доплата за классное руководство педагогам, которые работают в населенных пунктах с численностью населения до 100 тысяч человек, увеличена до 10000 руб.По словам Оксаны Васильевой, на региональном уровне могут устанавливаться аналогичные доплаты. Так, например, педагогическим работникам государственных образовательных организаций Москвы, реализующих образовательные программы начального, основного и среднего общего образования, выполняющим функции классного руководителя, помимо ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 руб. в месяц установлено ежемесячное городское вознаграждение за выполнение функций классного руководителя. при наполняемости класса в 25 обучающихся. Размер указанного вознаграждения корректируется, если в классе иная наполняемость и (или) если есть обучающиеся из числа детей-инвалидов.Другие выплатыДополнительные выплаты могут устанавливаться местными правовыми актами и разнятся от региона к региону. Так, в некоторых субъектах РФ учителя получают доплаты за проведение ЕГЭ и ОГЭ, занятия с группой продленного дня, а для молодых специалистов могут быть единовременные пособия.С сентября 2022 года были введены занятия "Разговоры о важном", за проведение которых педагог получает доплату из регионального бюджета по ставке внеурочной деятельности. Эти деньги не включаются в 5 тысяч за классное руководство, а выплачиваются отдельно.“В целях материального поощрения педагогических работников государственным образовательным организациям, подведомственным Департаменту культуры Москвы и реализующим образовательные программы в области искусств, начального общего, основного общего и среднего общего образования, предоставляются гранты. Предельная сумма выплаты на каждого педагогического работника устанавливается в зависимости от вида образовательной программы, осуществляемой таким работником”, - говорит Оксана Васильева.Также в Москве педагогическим работникам государственных образовательных учреждений устанавливается специальная система стимулирующих выплат к ставкам заработной платы и должностным окладам.Кроме того, по словам эксперта, педагогические работники государственных образовательных учреждений Москвы, подведомственных органам исполнительной власти города, осуществляющим управление в сфере образования, пользуются правом на получение материальной помощи для приобретения путевок в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, оплаты проезда к месту лечения и отдыха и обратно.Как получить льготы и выплаты?Чтобы получить льготы, преподаватель должен обратиться в местную администрацию или органы соцзащиты. Там ему объяснят порядок получения преференций. В первую очередь работник образования должен подготовить документы, в которые входят паспорт, трудовая книжка, диплом.- Если учитель претендует на компенсацию затрат на услуги ЖКХ, то необходимо представить и квитанции. А вот для получения жилищной льготы педагогам часто приходится вставать в очередь, - пояснила юрист.Изменения в 2025 годуВ 2025 году ожидается увеличение количества льгот и размера выплат работникам сферы образования. Например, учителям школ и воспитателям дошкольных учреждений Краснодарского края ввели дополнительную выплату в размере 5000 рублей.Программа “Земский учитель” войдет в федеральный проект "Педагоги и наставники" национального проекта "Молодежь и дети".Летом 2025 года может начать свою работу льготная ипотека для государственных служащих. Тогда работники образования, врачи, сотрудники соцобеспечения и правоохранительных органов смогут рассчитывать на новую поддержку государства в улучшении жилищных условий.Предполагается и тестирование обновленной системы оплаты труда учителей, цель - стандартизировать процесс и уравнять заработную плату, которая сейчас сильно отличается от региона к региону.Кроме того, запланирована индексация зарплат педагогов на 13,2%.

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общество, образование, льготы, социальные выплаты, россия, социальный навигатор, сн_образование