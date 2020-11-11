https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584073169.html

В Кремле разъяснили принципы размещения миротворцев в Карабахе

В Кремле разъяснили принципы размещения миротворцев в Карабахе

Дополнительного согласия Совета Федерации для направления миротворцев в Карабах президенту РФ не нужно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:24

2020-11-11T12:24

2020-11-11T12:24

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

совет федерации рф

дмитрий песков

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Дополнительного согласия Совета Федерации для направления миротворцев в Карабах президенту РФ не нужно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Песков отметил, что президенту не нужно получить разрешение Совета Федерации на использование вооруженных сил РФ за пределами РФ, поскольку 30 сентября 2015 года было подписано постановление Совета Федерации номер 355-CФ, "где дается согласие президенту России на использование вооруженных сил за пределами территории России на основе общепризнанных принципов и норм международного права"."Вообще постановление действует, а оно действует, оно никак не менялось, есть такая юридическая база для подобных решений на основе общепризнанных принципов и норм международного права", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, нужно ли президенту РФ обращаться в Совет Федерации, чтобы использовать армию за пределами страны.

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, совет федерации рф, дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире