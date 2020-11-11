В Карабах вылетели еще пять самолетов с российскими миротворцами
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкТяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 с военной техникой и личным составом на борту на аэродроме в Армении. Кадр видео
УЛЬЯНОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Еще пять самолетов Ил-76 с российскими миротворцами вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах, говорится в сообщении Минобороны России.
Ранее в среду три самолета Ил-76 также вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный.
"Еще пять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами вылетели с аэродрома в Ульяновской области. На борту воздушных судов личный состав подразделений 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа, материальные средства, автомобильная и специальная техника", - говорится в сообщении.
Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления операцией в районе Степанакерта расположится командование российских миротворческих сил.