https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584067788.html

В Карабах вылетели еще пять самолетов с российскими миротворцами

В Карабах вылетели еще пять самолетов с российскими миротворцами

Еще пять самолетов Ил-76 с российскими миротворцами вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2020

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2020-11-11T12:02

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ил-76

министерство обороны рф (минобороны рф)

ульяновск

в мире

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УЛЬЯНОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Еще пять самолетов Ил-76 с российскими миротворцами вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах, говорится в сообщении Минобороны России.Ранее в среду три самолета Ил-76 также вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления операцией в районе Степанакерта расположится командование российских миротворческих сил.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html

нагорный карабах

ульяновск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ил-76, министерство обороны рф (минобороны рф), ульяновск, в мире