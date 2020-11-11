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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584067788.html
В Карабах вылетели еще пять самолетов с российскими миротворцами
В Карабах вылетели еще пять самолетов с российскими миротворцами
Еще пять самолетов Ил-76 с российскими миротворцами вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:02
2020-11-11T12:02
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ил-76
министерство обороны рф (минобороны рф)
ульяновск
в мире
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УЛЬЯНОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Еще пять самолетов Ил-76 с российскими миротворцами вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах, говорится в сообщении Минобороны России.Ранее в среду три самолета Ил-76 также вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления операцией в районе Степанакерта расположится командование российских миротворческих сил.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html
нагорный карабах
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нагорный карабах, ил-76, министерство обороны рф (минобороны рф), ульяновск, в мире

В Карабах вылетели еще пять самолетов с российскими миротворцами

12:02 11.11.2020
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкТяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 с военной техникой и личным составом на борту на аэродроме в Армении. Кадр видео
Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 с военной техникой и личным составом на борту на аэродроме в Армении. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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УЛЬЯНОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Еще пять самолетов Ил-76 с российскими миротворцами вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах, говорится в сообщении Минобороны России.
Ранее в среду три самолета Ил-76 также вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный.

"Еще пять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами вылетели с аэродрома в Ульяновской области. На борту воздушных судов личный состав подразделений 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа, материальные средства, автомобильная и специальная техника", - говорится в сообщении.

Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления операцией в районе Степанакерта расположится командование российских миротворческих сил.
Выдвижение колонны с техникой миротворческой бригады на аэродром Ульяновск-Восточный. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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