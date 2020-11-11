https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584048870.html

В Карабах вылетели еще три самолета с российскими миротворцами

В Карабах вылетели еще три самолета с российскими миротворцами

Еще три самолета с российскими миротворцами вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T10:23

2020-11-11T10:23

2020-11-11T10:23

ситуация в нагорном карабахе

центральный военный округ

нагорный карабах

ил-76

степанакерт

ульяновск

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584046602_0:41:2143:1246_1400x0_80_0_0_e521a40a18c2e32bf397e4349ad44ce8.jpg

УЛЬЯНОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Еще три самолета с российскими миротворцами вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны РФ."Три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами 11 ноября 2020 года вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный для участия в миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.На борту личный состав подразделений 15 отдельной мотострелковой бригады ЦВО, материальные средства, автомобильная и специальная техника.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления операцией в районе Степанакерта расположится командование российских миротворческих сил.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html

нагорный карабах

степанакерт

ульяновск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный военный округ, нагорный карабах, ил-76, степанакерт, ульяновск, в мире