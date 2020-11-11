https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584048870.html
В Карабах вылетели еще три самолета с российскими миротворцами
В Карабах вылетели еще три самолета с российскими миротворцами
Еще три самолета с российскими миротворцами вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T10:23
2020-11-11T10:23
2020-11-11T10:23
ситуация в нагорном карабахе
центральный военный округ
нагорный карабах
ил-76
степанакерт
ульяновск
в мире
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УЛЬЯНОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Еще три самолета с российскими миротворцами вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны РФ."Три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами 11 ноября 2020 года вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный для участия в миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.На борту личный состав подразделений 15 отдельной мотострелковой бригады ЦВО, материальные средства, автомобильная и специальная техника.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления операцией в районе Степанакерта расположится командование российских миротворческих сил.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html
нагорный карабах
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный военный округ, нагорный карабах, ил-76, степанакерт, ульяновск, в мире