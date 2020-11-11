Российские миротворцы направились из Армении в Карабах
05:21 11.11.2020 (обновлено: 10:20 11.11.2020)
ЕРЕВАН, 11 ноя — РИА Новости. Российские миротворцы выехали из Армении в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны.
В республику вместе с техникой и вооружением их перебросили накануне. После разгрузки военные сформировали колонны для марша в район назначения.
Им предстоит проехать более 250 километров.
По прибытии миротворцы выставят наблюдательные посты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.
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Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки заключить перемирие. В ночь на 10 ноября при посредничестве России подписали четвертый документ.
В нем сказано, что Армения и Азербайджан прекращают огонь, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместится российская миротворческая миссия: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
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