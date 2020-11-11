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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584029339.html
Российские миротворцы направились из Армении в Карабах
Российские миротворцы направились из Армении в Карабах
Российские миротворцы выехали из Армении в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T05:21
2020-11-11T10:20
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 ноя — РИА Новости. Российские миротворцы выехали из Армении в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны.В республику вместе с техникой и вооружением их перебросили накануне. После разгрузки военные сформировали колонны для марша в район назначения. Им предстоит проехать более 250 километров. По прибытии миротворцы выставят наблюдательные посты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки заключить перемирие. В ночь на 10 ноября при посредничестве России подписали четвертый документ. В нем сказано, что Армения и Азербайджан прекращают огонь, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместится российская миротворческая миссия: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
https://ria.ru/20201110/soglashenie-karabakh--1584000550.html
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Колонна российских миротворцев идет к Карабаху. Кадры Минобороны
Российские миротворцы в Армении, колонна идет к Карабаху.
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россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Российские миротворцы направились из Армении в Карабах

05:21 11.11.2020 (обновлено: 10:20 11.11.2020)
 
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 ноя — РИА Новости. Российские миротворцы выехали из Армении в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны.
В республику вместе с техникой и вооружением их перебросили накануне. После разгрузки военные сформировали колонны для марша в район назначения.
Им предстоит проехать более 250 километров.
По прибытии миротворцы выставят наблюдательные посты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.
Выдвижение колонны с техникой миротворческой бригады на аэродром Ульяновск-Восточный. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Общий компромисс. Подробности карабахского мира
Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки заключить перемирие. В ночь на 10 ноября при посредничестве России подписали четвертый документ.
В нем сказано, что Армения и Азербайджан прекращают огонь, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместится российская миротворческая миссия: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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