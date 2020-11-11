https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584029339.html

Российские миротворцы направились из Армении в Карабах

Российские миротворцы направились из Армении в Карабах

Российские миротворцы выехали из Армении в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T05:21

2020-11-11T05:21

2020-11-11T10:20

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 ноя — РИА Новости. Российские миротворцы выехали из Армении в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны.В республику вместе с техникой и вооружением их перебросили накануне. После разгрузки военные сформировали колонны для марша в район назначения. Им предстоит проехать более 250 километров. По прибытии миротворцы выставят наблюдательные посты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки заключить перемирие. В ночь на 10 ноября при посредничестве России подписали четвертый документ. В нем сказано, что Армения и Азербайджан прекращают огонь, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместится российская миротворческая миссия: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

https://ria.ru/20201110/soglashenie-karabakh--1584000550.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колонна российских миротворцев идет к Карабаху. Кадры Минобороны Российские миротворцы в Армении, колонна идет к Карабаху. 2020-11-11T05:21 true PT0M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире