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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584192469.html
Баку никогда не стремился изгнать мирных армян из Карабаха, заявил посол
Баку никогда не стремился изгнать мирных армян из Карабаха, заявил посол
Азербайджан никогда не стремился изгнать армянское мирное население из Нагорного Карабаха, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T21:31
2020-11-11T21:31
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
полад бюльбюль оглы
нагорный карабах
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Азербайджан никогда не стремился изгнать армянское мирное население из Нагорного Карабаха, заявил&nbsp; посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы."Никогда не ставилась цель изгнать оттуда (из Карабаха) армянское население. Никогда не ставился вопрос, что мы хотим оттуда выгнать мирное население", - сказал посол в эфире телеканала РБК, добавив, что решение покинуть территорию или остаться на ней - личное дело каждого.Он обратил внимание на то, что в Азербайджане живут 30 тыс армян, и по его словам, "никто к ним не относится предвзято".Дипломат при этом отметил, что "никогда больше Азербайджан не допустит сепаратистских явлений на своей территории".Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, и можно переходить к политическим вопросам.
https://radiosputnik.ria.ru/20201111/aliev-1584125695.html
нагорный карабах
баку
азербайджан
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никол пашинян, полад бюльбюль оглы, нагорный карабах, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире

Баку никогда не стремился изгнать мирных армян из Карабаха, заявил посол

21:31 11.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПолад Бюль-Бюль Оглы
Полад Бюль-Бюль Оглы - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Азербайджан никогда не стремился изгнать армянское мирное население из Нагорного Карабаха, заявил  посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.
"Никогда не ставилась цель изгнать оттуда (из Карабаха) армянское население. Никогда не ставился вопрос, что мы хотим оттуда выгнать мирное население", - сказал посол в эфире телеканала РБК, добавив, что решение покинуть территорию или остаться на ней - личное дело каждого.
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Он обратил внимание на то, что в Азербайджане живут 30 тыс армян, и по его словам, "никто к ним не относится предвзято".
Дипломат при этом отметил, что "никогда больше Азербайджан не допустит сепаратистских явлений на своей территории".
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, и можно переходить к политическим вопросам.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянПолад Бюльбюль оглыНагорный КарабахИльхам АлиевБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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