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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584188457.html
Посол Азербайджана раскрыл функции российско-турецкого центра по Карабаху
Посол Азербайджана раскрыл функции российско-турецкого центра по Карабаху
Российско-турецкий центр будет вести технический контроль за соглашением по прекращению огня в Карабахе, турецкого контингента там не будет, заявил посол... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T20:58
2020-11-11T21:54
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
полад бюльбюль оглы
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российско-турецкий центр будет вести технический контроль за соглашением по прекращению огня в Карабахе, турецкого контингента там не будет, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы."Это будет взаимный российско-турецкий центр, разговор идет о техническом контроле за исполнением сторонами миротворческого заявления. Разговор не ведется о введении турецких солдат", - сказал Полад Бюльбюль оглы в эфире телеканала РБК.На уточняющий вопрос, будет ли при этом центре турецкий контингент, посол ответил, что "нет, в этом нет необходимости".По словам азербайджанского дипломата, "очень много спекуляций вокруг этого центра". "Хочу прояснить ситуацию: этот центр будет на территории Азербайджана, определять его местонахождение будут азербайджанские власти, но по договору между Россией и Турцией", - заявил он.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201110/aliev-1584006122.html
баку
азербайджан
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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
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никол пашинян, полад бюльбюль оглы, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире

Посол Азербайджана раскрыл функции российско-турецкого центра по Карабаху

20:58 11.11.2020 (обновлено: 21:54 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПолад Бюль-Бюль Оглы
Полад Бюль-Бюль Оглы - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российско-турецкий центр будет вести технический контроль за соглашением по прекращению огня в Карабахе, турецкого контингента там не будет, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.
"Это будет взаимный российско-турецкий центр, разговор идет о техническом контроле за исполнением сторонами миротворческого заявления. Разговор не ведется о введении турецких солдат", - сказал Полад Бюльбюль оглы в эфире телеканала РБК.
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Алиев заявил о равной роли России и Турции в карабахском урегулировании
На уточняющий вопрос, будет ли при этом центре турецкий контингент, посол ответил, что "нет, в этом нет необходимости".
По словам азербайджанского дипломата, "очень много спекуляций вокруг этого центра". "Хочу прояснить ситуацию: этот центр будет на территории Азербайджана, определять его местонахождение будут азербайджанские власти, но по договору между Россией и Турцией", - заявил он.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, и можно переходить к политическим вопросам.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянПолад Бюльбюль оглыИльхам АлиевБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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