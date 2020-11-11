https://ria.ru/20201111/karabakh-1584188457.html

Посол Азербайджана раскрыл функции российско-турецкого центра по Карабаху

Посол Азербайджана раскрыл функции российско-турецкого центра по Карабаху

Российско-турецкий центр будет вести технический контроль за соглашением по прекращению огня в Карабахе, турецкого контингента там не будет, заявил посол... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T20:58

2020-11-11T20:58

2020-11-11T21:54

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

полад бюльбюль оглы

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российско-турецкий центр будет вести технический контроль за соглашением по прекращению огня в Карабахе, турецкого контингента там не будет, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы."Это будет взаимный российско-турецкий центр, разговор идет о техническом контроле за исполнением сторонами миротворческого заявления. Разговор не ведется о введении турецких солдат", - сказал Полад Бюльбюль оглы в эфире телеканала РБК.На уточняющий вопрос, будет ли при этом центре турецкий контингент, посол ответил, что "нет, в этом нет необходимости".По словам азербайджанского дипломата, "очень много спекуляций вокруг этого центра". "Хочу прояснить ситуацию: этот центр будет на территории Азербайджана, определять его местонахождение будут азербайджанские власти, но по договору между Россией и Турцией", - заявил он.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/aliev-1584006122.html

баку

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны. 2020-11-11T20:58 true PT1M55S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, полад бюльбюль оглы, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире