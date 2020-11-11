Эрдоган заявил о визите российской делегации для переговоров по Карабаху
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018
АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Российская делегация посетит Турцию для переговоров по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Как заявил Эрдоган ранее в среду, Турция и Россия подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе, они будут принимать участие совместной миротворческой миссии в этом регионе.
"Как россияне принимают участие в работе по контролю за перемирием, так же этим будут заниматься и наши группы. Российские военные там начали размещаться в определенных точках. Сюда из РФ приезжает делегация, главы наших МИД также ведут переговоры ", - сказал Эрдоган журналистам.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.