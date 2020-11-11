https://ria.ru/20201111/karabakh-1584150989.html

Эрдоган заявил о визите российской делегации для переговоров по Карабаху

Эрдоган заявил о визите российской делегации для переговоров по Карабаху

Российская делегация посетит Турцию для переговоров по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 11.11.2020

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2020-11-11T17:11

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

в мире

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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Российская делегация посетит Турцию для переговоров по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.Как заявил Эрдоган ранее в среду, Турция и Россия подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе, они будут принимать участие совместной миротворческой миссии в этом регионе.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

https://ria.ru/20201110/aliev-1584006122.html

россия

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире