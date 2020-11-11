https://ria.ru/20201111/karabakh-1584124383.html

Азербайджан проведет учет ущерба, нанесенного Арменией в Карабахе

Азербайджан проведет учет ущерба, нанесенного Арменией в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку проведет учет ущерба, нанесенного Арменией в Карабахе, для этой цели будут привлечены международные... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:29

2020-11-11T15:29

2020-11-11T15:37

никол пашинян

владимир путин

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

баку

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581066431_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_b7c3ba8da0fe10464f37103cce87afa9.jpg

БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку проведет учет ущерба, нанесенного Арменией в Карабахе, для этой цели будут привлечены международные эксперты."Враг совершил военное преступление, и уже дано указание подсчитать нанесенный ущерб, обеспечить его учет. Уже мобилизованы группы, будут приглашены международные эксперты. С участием международных экспертов будет подсчитан материальный и моральный ущерб от всех разрушений и мы, и люди в индивидуальном порядке... в организованной форме подадим на врага в международные суды, они выплатят компенсацию, ответят и отвечают за свои грязные деяния", - заявил Алиев в среду на встрече с военнослужащими, его выступление передавало азербайджанское государственное телевидение.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

азербайджан

нагорный карабах

баку

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, владимир путин, азербайджан, нагорный карабах, ильхам алиев, баку, армения, в мире