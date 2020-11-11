Азербайджан проведет учет ущерба, нанесенного Арменией в Карабахе
15:29 11.11.2020 (обновлено: 15:37 11.11.2020)
БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку проведет учет ущерба, нанесенного Арменией в Карабахе, для этой цели будут привлечены международные эксперты.
"Враг совершил военное преступление, и уже дано указание подсчитать нанесенный ущерб, обеспечить его учет. Уже мобилизованы группы, будут приглашены международные эксперты. С участием международных экспертов будет подсчитан материальный и моральный ущерб от всех разрушений и мы, и люди в индивидуальном порядке... в организованной форме подадим на врага в международные суды, они выплатят компенсацию, ответят и отвечают за свои грязные деяния", - заявил Алиев в среду на встрече с военнослужащими, его выступление передавало азербайджанское государственное телевидение.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.