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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584101852.html
Эрдоган заявил о соглашении с Россией о центре по перемирию в Карабахе
Эрдоган заявил о соглашении с Россией о центре по перемирию в Карабахе
Турция и Россия подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в среду. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:05
2020-11-11T14:18
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Турция и Россия подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в среду."Мы будем принимать участие с Россией в совместной миротворческой миссии в Карабахе. Этим утром был подписан меморандум о взаимопонимании по совместному российско-турецкому центру контроля и мониторинга", - сказал Эрдоган, выступая в турецком парламенте.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники.
азербайджан
армения
нагорный карабах
турция
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азербайджан, армения, нагорный карабах, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган заявил о соглашении с Россией о центре по перемирию в Карабахе

14:05 11.11.2020 (обновлено: 14:18 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Турция и Россия подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в среду.
"Мы будем принимать участие с Россией в совместной миротворческой миссии в Карабахе. Этим утром был подписан меморандум о взаимопонимании по совместному российско-турецкому центру контроля и мониторинга", - сказал Эрдоган, выступая в турецком парламенте.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники.
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Ситуация в Нагорном КарабахеАзербайджанАрменияНагорный КарабахТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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