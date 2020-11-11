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Эрдоган заявил о соглашении с Россией о центре по перемирию в Карабахе

Эрдоган заявил о соглашении с Россией о центре по перемирию в Карабахе

Турция и Россия подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в среду. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:05

2020-11-11T14:05

2020-11-11T14:18

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Турция и Россия подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в среду."Мы будем принимать участие с Россией в совместной миротворческой миссии в Карабахе. Этим утром был подписан меморандум о взаимопонимании по совместному российско-турецкому центру контроля и мониторинга", - сказал Эрдоган, выступая в турецком парламенте.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники.

азербайджан

армения

нагорный карабах

турция

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, армения, нагорный карабах, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире