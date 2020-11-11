https://ria.ru/20201111/karabakh-1584074855.html
Российская военная полиция вошла в миротворческий контингент в Карабахе
Российская военная полиция вошла в миротворческий контингент в Карабахе
Подразделения российской военной полиции включены в состав миротворческого контингента, который направлен в Нагорный Карабах, сообщил начальник Главного... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:30
2020-11-11T12:30
2020-11-11T12:30
ситуация в нагорном карабахе
россия
сергей рудской
воздушно-космические силы россии
нагорный карабах
ан-124
ил-76
ульяновск
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584061882_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_ecc1bbffcdde5d7e37f4b2e51ba1aba3.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Подразделения российской военной полиции включены в состав миротворческого контингента, который направлен в Нагорный Карабах, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской."В районе проведения миротворческой операции также будут выполнять задачи подразделения военной полиции, входящие в состав миротворческого контингента. На них возложено ведение патрулирования вдоль линии соприкосновения сторон, сопровождение колонн и грузов", - сказал Рудской на брифинге в среду."Для управления операцией создано командование миротворческих сил, в состав которого вошли офицеры, имеющие большой опыт руководства войсками в вооруженных конфликтах", - добавил он.Он напомнил, что с утра 10 ноября началась переброска российского миротворческого контингента из Ульяновска в Армению самолетами военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 и Ан-124.
https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584068603.html
россия
нагорный карабах
ульяновск
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584061882_161:0:1121:720_1400x0_80_0_0_df00607b3ffabed9df09c2910585e395.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рудской, воздушно-космические силы россии, нагорный карабах, ан-124, ил-76, ульяновск, армения, в мире