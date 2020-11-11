https://ria.ru/20201111/karabakh-1584074855.html

Российская военная полиция вошла в миротворческий контингент в Карабахе

Российская военная полиция вошла в миротворческий контингент в Карабахе

Подразделения российской военной полиции включены в состав миротворческого контингента, который направлен в Нагорный Карабах, сообщил начальник Главного... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:30

2020-11-11T12:30

2020-11-11T12:30

ситуация в нагорном карабахе

россия

сергей рудской

воздушно-космические силы россии

нагорный карабах

ан-124

ил-76

ульяновск

армения

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Подразделения российской военной полиции включены в состав миротворческого контингента, который направлен в Нагорный Карабах, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской."В районе проведения миротворческой операции также будут выполнять задачи подразделения военной полиции, входящие в состав миротворческого контингента. На них возложено ведение патрулирования вдоль линии соприкосновения сторон, сопровождение колонн и грузов", - сказал Рудской на брифинге в среду."Для управления операцией создано командование миротворческих сил, в состав которого вошли офицеры, имеющие большой опыт руководства войсками в вооруженных конфликтах", - добавил он.Он напомнил, что с утра 10 ноября началась переброска российского миротворческого контингента из Ульяновска в Армению самолетами военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 и Ан-124.

https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584068603.html

россия

нагорный карабах

ульяновск

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей рудской, воздушно-космические силы россии, нагорный карабах, ан-124, ил-76, ульяновск, армения, в мире