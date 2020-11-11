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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584074855.html
Российская военная полиция вошла в миротворческий контингент в Карабахе
Российская военная полиция вошла в миротворческий контингент в Карабахе
Подразделения российской военной полиции включены в состав миротворческого контингента, который направлен в Нагорный Карабах, сообщил начальник Главного... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:30
2020-11-11T12:30
ситуация в нагорном карабахе
россия
сергей рудской
воздушно-космические силы россии
нагорный карабах
ан-124
ил-76
ульяновск
армения
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Подразделения российской военной полиции включены в состав миротворческого контингента, который направлен в Нагорный Карабах, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской."В районе проведения миротворческой операции также будут выполнять задачи подразделения военной полиции, входящие в состав миротворческого контингента. На них возложено ведение патрулирования вдоль линии соприкосновения сторон, сопровождение колонн и грузов", - сказал Рудской на брифинге в среду."Для управления операцией создано командование миротворческих сил, в состав которого вошли офицеры, имеющие большой опыт руководства войсками в вооруженных конфликтах", - добавил он.Он напомнил, что с утра 10 ноября началась переброска российского миротворческого контингента из Ульяновска в Армению самолетами военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 и Ан-124.
https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584068603.html
россия
нагорный карабах
ульяновск
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россия, сергей рудской, воздушно-космические силы россии, нагорный карабах, ан-124, ил-76, ульяновск, армения, в мире

Российская военная полиция вошла в миротворческий контингент в Карабахе

12:30 11.11.2020
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРазгрузка и выдвижение миротворцев ВС РФ, прибывших для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, на аэродроме Эребуни в Армении. Стоп-кадр видео
Разгрузка и выдвижение миротворцев ВС РФ, прибывших для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, на аэродроме Эребуни в Армении. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Подразделения российской военной полиции включены в состав миротворческого контингента, который направлен в Нагорный Карабах, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.
"В районе проведения миротворческой операции также будут выполнять задачи подразделения военной полиции, входящие в состав миротворческого контингента. На них возложено ведение патрулирования вдоль линии соприкосновения сторон, сопровождение колонн и грузов", - сказал Рудской на брифинге в среду.
"Для управления операцией создано командование миротворческих сил, в состав которого вошли офицеры, имеющие большой опыт руководства войсками в вооруженных конфликтах", - добавил он.
Он напомнил, что с утра 10 ноября началась переброска российского миротворческого контингента из Ульяновска в Армению самолетами военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 и Ан-124.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияСергей РудскойВоздушно-космические силы РоссииНагорный КарабахАн-124Ил-76УльяновскАрменияВ мире
 
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