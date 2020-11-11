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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584068722.html
Опубликованы карты размещения российских миротворцев в Карабахе
Опубликованы карты размещения российских миротворцев в Карабахе
Минобороны предоставило РИА Новости карты размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:06
2020-11-11T15:32
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Минобороны предоставило РИА Новости карты размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.Накануне в Армению начали прибывать российские военные. Часть из них уже направилась в район назначения. Они выставят 16 наблюдательных пунктов вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба российской армии Сергей Рудской сообщил, что миротворцы оснащены БТР и бронеавтомобилями "Тигр" и "Тайфун".Каналы связи с азербайджанскими и армянскими военными уже налажены, добавил Рудской."Генеральным штабом спланированы все необходимые меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих. Личный состав миротворческого контингента понимает всю ответственность возложенных на него задач и готов их выполнить в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями", — заключил он.Ранее в Анкаре заявляли об участии турецких миротворцев в урегулировании. Представитель российского МИД Мария Захарова пояснила, что планируется лишь создание на территории Азербайджана российско-турецкого центра по контролю за соблюдением перемирия.Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки заключить перемирие. В ночь на 10 ноября при посредничестве России подписали четвертый документ.В нем сказано, что Армения и Азербайджан прекращают огонь, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместится российская миротворческая миссия: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584073169.html
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Новости
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нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире

Опубликованы карты размещения российских миротворцев в Карабахе

12:06 11.11.2020 (обновлено: 15:32 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкКолонна военной техники российских миротворцев в Самарской области на пути в Нагорный Карабах
Колонна военной техники российских миротворцев в Самарской области на пути в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Минобороны предоставило РИА Новости карты размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Накануне в Армению начали прибывать российские военные. Часть из них уже направилась в район назначения. Они выставят 16 наблюдательных пунктов вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.
© Министерство обороны РФРайон проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе
Район проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе
1 из 4
Район проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ

Обстановка на территории Нагорного Карабаха на 11 ноября 2020 года

Обстановка на территории Нагорного Карабаха на 11 ноября 2020
2 из 4

Обстановка на территории Нагорного Карабаха на 11 ноября 2020 года

© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФРазмещение российских наблюдательных постов в районе Лачинского коридора
Размещение российских наблюдательных постов в районе Лачинского коридора
3 из 4
Размещение российских наблюдательных постов в районе Лачинского коридора
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ

Ввод 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа в зону нагорнокарабахского конфликта

Ввод 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа в зону Нагорно-Карабахского конфликта
4 из 4

Ввод 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа в зону нагорнокарабахского конфликта

© Министерство обороны РФ
1 из 4
Район проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе
© Министерство обороны РФ
2 из 4

Обстановка на территории Нагорного Карабаха на 11 ноября 2020 года

© Министерство обороны РФ
3 из 4
Размещение российских наблюдательных постов в районе Лачинского коридора
© Министерство обороны РФ
4 из 4

Ввод 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа в зону нагорнокарабахского конфликта

© Министерство обороны РФ
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба российской армии Сергей Рудской сообщил, что миротворцы оснащены БТР и бронеавтомобилями "Тигр" и "Тайфун".

"В районе проведения миротворческой операции также будут выполнять задачи подразделения военной полиции. <...> На них возложено ведение патрулирования вдоль линии соприкосновения сторон, сопровождение колонн и грузов", — рассказал он.

Каналы связи с азербайджанскими и армянскими военными уже налажены, добавил Рудской.
"Генеральным штабом спланированы все необходимые меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих. Личный состав миротворческого контингента понимает всю ответственность возложенных на него задач и готов их выполнить в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями", — заключил он.
Отправка миротворцев в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
12:24Ситуация в Нагорном Карабахе
В Кремле разъяснили принципы размещения миротворцев в Карабахе
Ранее в Анкаре заявляли об участии турецких миротворцев в урегулировании. Представитель российского МИД Мария Захарова пояснила, что планируется лишь создание на территории Азербайджана российско-турецкого центра по контролю за соблюдением перемирия.
Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки заключить перемирие. В ночь на 10 ноября при посредничестве России подписали четвертый документ.
В нем сказано, что Армения и Азербайджан прекращают огонь, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместится российская миротворческая миссия: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
Вчера, 13:57Инфографика
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