https://ria.ru/20201111/karabakh-1584068722.html

Опубликованы карты размещения российских миротворцев в Карабахе

Опубликованы карты размещения российских миротворцев в Карабахе

Минобороны предоставило РИА Новости карты размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:06

2020-11-11T12:06

2020-11-11T15:32

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Минобороны предоставило РИА Новости карты размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.Накануне в Армению начали прибывать российские военные. Часть из них уже направилась в район назначения. Они выставят 16 наблюдательных пунктов вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба российской армии Сергей Рудской сообщил, что миротворцы оснащены БТР и бронеавтомобилями "Тигр" и "Тайфун".Каналы связи с азербайджанскими и армянскими военными уже налажены, добавил Рудской."Генеральным штабом спланированы все необходимые меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих. Личный состав миротворческого контингента понимает всю ответственность возложенных на него задач и готов их выполнить в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями", — заключил он.Ранее в Анкаре заявляли об участии турецких миротворцев в урегулировании. Представитель российского МИД Мария Захарова пояснила, что планируется лишь создание на территории Азербайджана российско-турецкого центра по контролю за соблюдением перемирия.Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки заключить перемирие. В ночь на 10 ноября при посредничестве России подписали четвертый документ.В нем сказано, что Армения и Азербайджан прекращают огонь, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместится российская миротворческая миссия: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584073169.html

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире