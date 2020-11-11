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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201111/gruziya-1584103675.html
Грузия открыла воздушное пространство для российских миротворцев
Грузия открыла воздушное пространство для российских миротворцев
Тбилиси по просьбе Баку и Еревана в виде исключения откроет воздушное пространство для российских самолетов, перевозящих миротворцев в Нагорный Карабах, заявил... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:11
2020-11-11T15:04
никол пашинян
зураб абашидзе
ильхам алиев
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ереван
баку
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — РИА Новости. Тбилиси по просьбе Баку и Еревана в виде исключения откроет воздушное пространство для российских самолетов, перевозящих миротворцев в Нагорный Карабах, заявил РИА Новости специальный представитель премьера Грузии Зураб Абашидзе.Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, в конце этого сентября обстановка накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, согласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Кроме того, в зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. По данным российского Минобороны, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Премьер страны Никол Пашинян заявил, что это решение далось ему тяжело. После этого в армянской столице начались протесты, демонстранты разгромили несколько правительственных зданий.Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, подчеркивал, что соглашение максимально выгодно Баку: по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584074728.html
азербайджан
армения
нагорный карабах
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никол пашинян, зураб абашидзе, ильхам алиев, азербайджан, армения, нагорный карабах, ереван, баку, грузия, в мире

Грузия открыла воздушное пространство для российских миротворцев

14:11 11.11.2020 (обновлено: 15:04 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр ЛавренкоСамолет Ил-76 вылетает с аэродрома Ульяновск-Восточный
Самолет Ил-76 вылетает с аэродрома Ульяновск-Восточный - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Александр Лавренко
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — РИА Новости. Тбилиси по просьбе Баку и Еревана в виде исключения откроет воздушное пространство для российских самолетов, перевозящих миротворцев в Нагорный Карабах, заявил РИА Новости специальный представитель премьера Грузии Зураб Абашидзе.
"Часть контингента российских миротворцев по заранее согласованному, определенному и ограниченному периоду будут переведены в зону противостояния через грузинское воздушное пространство. Об этом информированы наши партнеры", — отметил собеседник агентства.
Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, в конце этого сентября обстановка накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, согласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
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Кроме того, в зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. По данным российского Минобороны, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Премьер страны Никол Пашинян заявил, что это решение далось ему тяжело. После этого в армянской столице начались протесты, демонстранты разгромили несколько правительственных зданий.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, подчеркивал, что соглашение максимально выгодно Баку: по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянЗураб АбашидзеИльхам АлиевАзербайджанАрменияНагорный КарабахЕреванБакуГрузияВ мире
 
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