https://ria.ru/20201111/gruziya-1584103675.html

Грузия открыла воздушное пространство для российских миротворцев

Грузия открыла воздушное пространство для российских миротворцев

Тбилиси по просьбе Баку и Еревана в виде исключения откроет воздушное пространство для российских самолетов, перевозящих миротворцев в Нагорный Карабах, заявил... РИА Новости, 11.11.2020

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2020-11-11T15:04

никол пашинян

зураб абашидзе

ильхам алиев

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ереван

баку

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — РИА Новости. Тбилиси по просьбе Баку и Еревана в виде исключения откроет воздушное пространство для российских самолетов, перевозящих миротворцев в Нагорный Карабах, заявил РИА Новости специальный представитель премьера Грузии Зураб Абашидзе.Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, в конце этого сентября обстановка накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, согласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Кроме того, в зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. По данным российского Минобороны, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Премьер страны Никол Пашинян заявил, что это решение далось ему тяжело. После этого в армянской столице начались протесты, демонстранты разгромили несколько правительственных зданий.Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, подчеркивал, что соглашение максимально выгодно Баку: по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584074728.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

ереван

баку

грузия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, зураб абашидзе, ильхам алиев, азербайджан, армения, нагорный карабах, ереван, баку, грузия, в мире