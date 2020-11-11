https://ria.ru/20201111/erevan-1584177743.html

В Ереване у здания парламента бросили дымовую шашку

В Ереване у здания парламента бросили дымовую шашку

Дымовая шашка упала возле здания парламента в Ереване во время митинга оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2020

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беспорядки в ереване

дашнакцутюн

никол пашинян

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 ноя — РИА Новости. Дымовая шашка упала возле здания парламента в Ереване во время митинга оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.Представитель полиции заявил, что дымовую шашку бросил один из участников акции, который уже задержан.Один из организаторов акции, представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян назвал это провокацией властей и призвал к бдительности.Другой организатор Арцвик Минасян попросил митингующих разойтись по домам "для обеспечения их безопасности". Полиция потребовала от демонстрантов разойтись в течение пяти минут. Толпа начала покидать место проведения акции.В Ереване проходит массовая акция оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Армении Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно договоренности, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это решение было крайне тяжелым для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201111/armeniya-1584159508.html

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Протестующие у здания правительства Армении. Стянуты дополнительные силы полиции Митингующие уже у здания правительства Армении. Стянуты дополнительные силы полиции. 2020-11-11T19:21 true PT0M55S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, дашнакцутюн, никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире