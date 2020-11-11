В Ереване проходит акция с требованием отставки Пашиняна

ЕРЕВАН, 11 ноя — РИА Новости. В Ереване люди вышли на улицы. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который подписал мирное соглашение с Баку. Первые митингующие уже прибыли к зданию парламента, его территорию оцепили силовики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ситуация пока спокойная, стычек нет, но людей становится все больше.Ранее оппозиционеры собрались на площади Свободы, там они скандировали "Никол — предатель". Полиция задержала около 130 человек.Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" заявил в среду о создании комитета национального спасения.Накануне командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян призвал депутатов прийти в парламент и начать процесс дератификации подписанного Пашиняном соглашения.Также сообщалось, что оппозиционная партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху.Конфликт в регионе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявил, что это решение было крайне тяжелым для него. После его выступления в армянской столице начались протесты, демонстранты разгромили несколько правительственных зданий.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
ереван
баку
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Протестующие у здания правительства Армении. Стянуты дополнительные силы полиции
Митингующие уже у здания правительства Армении. Стянуты дополнительные силы полиции.
Также сообщалось, что оппозиционная партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху.
Конфликт в регионе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.
Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.