https://ria.ru/20201111/erevan-1584118180.html
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
Протестующие покидают территорию у дома правительства Армении в центре Еревана, двигаются в сторону здания парламента, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:05
2020-11-11T15:05
2020-11-11T15:13
никол пашинян
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
беспорядки в ереване
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Протестующие покидают территорию у дома правительства Армении в центре Еревана, двигаются в сторону здания парламента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее оппозиционеры собрались на площади Свободы в Ереване, требуя отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по прекращению огня в Карабахе.Сейчас люди двигаются в сторону здания парламента. За время их нахождения у дома правительства стычек с полицией не было.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201111/armeniya-1584114335.html
баку
азербайджан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, беспорядки в ереване, ереван, в мире