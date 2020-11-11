https://ria.ru/20201111/erevan-1584118180.html

В Ереване протестующие направились к зданию парламента

В Ереване протестующие направились к зданию парламента

Протестующие покидают территорию у дома правительства Армении в центре Еревана, двигаются в сторону здания парламента, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:05

2020-11-11T15:05

2020-11-11T15:13

никол пашинян

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

беспорядки в ереване

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Протестующие покидают территорию у дома правительства Армении в центре Еревана, двигаются в сторону здания парламента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее оппозиционеры собрались на площади Свободы в Ереване, требуя отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по прекращению огня в Карабахе.Сейчас люди двигаются в сторону здания парламента. За время их нахождения у дома правительства стычек с полицией не было.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201111/armeniya-1584114335.html

баку

азербайджан

армения

ереван

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, беспорядки в ереване, ереван, в мире