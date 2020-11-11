https://ria.ru/20201111/erevan-1584111858.html
В Ереване митингующие подошли к дому правительства
В Ереване митингующие подошли к дому правительства
Колонна демонстрантов подошла к зданию дома правительства в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:42
2020-11-11T14:42
2020-11-11T15:11
беспорядки в ереване
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Колонна демонстрантов подошла к зданию дома правительства в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее оппозиционеры собрались на площади Свободы в Ереване, требуя отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по прекращению огня в Карабахе.Сейчас митингующие прибывают к дому правительства, где их уже встречают силовики в защитной амуниции.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201111/erevan-1584075170.html
баку
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Протестующие у здания правительства Армении. Стянуты дополнительные силы полиции
Митингующие уже у здания правительства Армении. Стянуты дополнительные силы полиции.
2020-11-11T14:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире